Μετρό: Αναστολή της στάσης εργασίας

Ανεστάλη η στάση εργασίας των εργαζομένων στο Μετρό. Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Κανονικά θα λειτουργήσει σήμερα το Μετρό, καθώς όπως έγινε γνωστό αναστέλλεται η στάση εργασίας στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό με αποφάσεις που έλαβε το σωματείο των εργαζομένων.

Η Διοίκηση των Σταθερών Συγκοινωνιών προσέφυγε σήμερα το πρωί στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η προγραμματισμένη για τις 21:00 στάση εργασίας του Σωματείου Ηλεκτροδηγών και Λοιπών Σωματείων Κίνησης (Σ.Η.Ε.Κ.).

Προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης, το σωματείο αποφάσισε την αναστολή της στάσης εργασίας.

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια στις Γραμμές 1, 2, 3 του Μετρό θα διεξαχθούν σήμερα κανονικά.

Η ΣΤΑΣΥ, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, διαβεβαιώνει το επιβατικό κοινό, ότι η διοίκηση της εταιρείας, έχοντας πλήρη συναίσθηση του κοινωνικού κόστους, που προκαλούν τέτοιου είδους αιφνιδιαστικές ενέργειες, ιδίως σε μια περίοδο έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, θα προασπίζει με κάθε τρόπο την ανάγκη της απρόσκοπτης λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Aπό την πλευρά, του το Σωματείο Ηλεκτροδηγών μετά και την προσφυγή της διοίκησης σε σημερινή ανακοίνωσή του δηλώνει πως η κινητοποίηση δεν είναι "πανάκεια και στόχος είναι η ανάδειξη και η ταχεία επίλυση των προβλημάτων, αναβάλλεται η σημερινή στάση εργασίας, δίνοντας στην Διοίκηση μια ευκαιρία να ασχοληθεί με τα ουσιώδη προβληματα των ηλεκτροδηγών και εν γενεί των εργαζομενων της εταιρείας".

Υπενθυμίζεται πως οι εργαζομενοι σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως αναγκάζονται να εκτελούν δρομολόγια με συρμούς, στους οποίους είναι εκτός λειτουργίας το κλιματιστικό στις καμπίνες των οδηγών, ενώ προκειμένου να βγει το πρόγραμμα πρέπει να δουλεύουν στα ρεπό τους χωρίς ημέρες ξεκούρασης.

