Γεννηματά - κορονοϊός : πανικόβλητη η κυβέρνηση εξαντλείται σε απειλές

Υποστηρίζει ότι το ΚΙΝΑΛ είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για νέα έξαρση, «όταν η κυβερνητική προπαγάνδα καλλιεργούσε τον εφησυχασμό».

Καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού και ενημέρωσης των πολιτών ξεκινάει το Κίνημα Αλλαγής, όπως ανακοίνωσε με δήλωσή της η Φώφη Γεννηματά.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ πρόσθεσε επιπλέον ότι η «επιτέλους η κυβέρνηση να αντιληφθεί το πρόβλημα, κι ότι χρειάζεται συνεννόηση όλων μας, αξιοποίηση όλων των δυνάμεων για να πείσουμε τους πολίτες».

Επισημαίνει ότι το Κίνημα Αλλαγής εγκαίρως είχε προειδοποιήσει για νέα έξαρση της πανδημίας «όταν η κυβερνητική προπαγάνδα καλλιεργούσε τον εφησυχασμό», όπως τονίζει.

Επικρίνει την κυβέρνηση πώς «πανικόβλητη εξαντλείται σε απειλές των υπουργών και εξαγγελίες στο πόδι, που δεν μπορούν να ελεγχθούν και να τηρηθούν» και εκτιμά ότι επιβάλλεται να αυξηθεί άμεσα ο ρυθμός εμβολιασμού και να τηρούνται τα μέτρα προστασίας.

