Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μάρκλ: Η διαφωνία μετά τη γέννηση της κόρης τους

Το ζήτημα αυτό δεν είχε προκύψει μετά τη γέννηση του Archie.

Στις αρχές Ιουνίου, ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle, έγιναν για δεύτερη φορά γονείς.

Πιο συγκεκριμένα, στις 4 Ιουνίου 2021, ήρθε στη ζωή η μικρούλα Lilibet Diana.

Όμως όπως αποκάλυψε το περιοδικό “People” λίγο μετά τη γέννησή της, ήρθε και η πρώτη «διαφωνία» στο ζευγάρι.

Η Meghan Markle, δεν χρησιμοποίησε τους βασιλικούς της τίτλους στο πιστοποιητικό γέννησης της μικρούλας, όμως ο Harry το έκανε.

