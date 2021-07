Πολιτική

Βορίδης - εμβολιασμοί: να πάρει σαφή θέση η Εκκλησία

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηροποίηση των μετακινήσεων από νομό σε νομό και επαναφορά της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους.

Η αυστηροποίηση των μετακινήσεων από νομό σε νομό είναι ένα από τα μέτρα που εξετάζεται μετά την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα να γίνονται όπως και στα νησιά, δηλαδή με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή με αρνητικού τεστ.

Ο υπουργός κάλεσε την Εκκλησία να πάρει σαφή θέση υπέρ των εμβολιασμών και να περιορίσει τους ιερείς που εκφράζουν αντίθετη άποψη.

Επίσης, τόνισε πως δεν θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση στα νοσοκομεία σε ΜΕΘ, «επειδή κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούν».

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, καθώς -όπως είπε, είναι ένα από τα μέτρα που προτείνει η επιτροπή των λοιμωξιολόγων.

