Αϊτή: Δολοφόνησαν τον Πρόεδρο της χώρας

Νεκρός από πυροβολισμούς ο πρόεδρος της Αϊτής, Ζοβενέλ Μοΐζ. Τραυματίστηκε η σύζυγός του.

Ο πρόεδρος της Αϊτής Ζοβενέλ Μοΐζ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη διάρκεια της νύκτας από άγνωστους δράστες στην ιδιωτική κατοικία του, σε μια «απάνθρωπη και βάρβαρη πράξη», δήλωσε σήμερα ο προσωρινός πρωθυπουργός Κλοντ Ζοζέφ.

Η σύζυγος του Μοΐζ τραυματίσθηκε και δέχεται ιατρικές φροντίδες, ανέφερε ο Ζοζέφ σε δήλωσή του.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ στη φτωχή αυτή χώρα της Καραϊβικής διογκώνεται ένα κύμα βίας που συνδέεται με την πολιτική. Καθώς η Αϊτή είναι πολιτικά διχασμένη και αντιμετωπίζει μια διογκούμενη ανθρωπιστική κρίση και ελλείψεις τροφίμων, εκφράζονται φόβοι για εκτεταμένη αναταραχή.

«Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να υπάρξει εγγύηση της συνέχειας του κράτους και για την προστασία του έθνους», δήλωσε ο Ζοζέφ. Πυροβολισμοί ακούγονταν σε όλη την πρωτεύουσα.

Το Πορτ-ο-Πρενς βρίσκεται αντιμέτωπο με αύξηση της βίας, καθώς συμμορίες συγκρούονται μεταξύ τους και με την αστυνομία για τον έλεγχο των δρόμων.

Η βία αυτή τροφοδοτήθηκε από την αύξηση της φτώχειας και της πολιτικής αστάθειας. Ο Μοΐζ είχε αντιμετωπίσει σφοδρές διαμαρτυρίες αφότου ανέλαβε πρόεδρος το 2017, με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί φέτος ότι επιδιώκει να εγκαθιδρύσει μια δικτατορία υπερβαίνοντας τη διάρκεια της θητείας του και αυξάνοντας τον αυταρχισμό -- κατηγορίες τις οποίες εκείνος αρνούνταν.

