Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid: έτσι θα λειτουργεί η εφαρμογή για την επαλήθευση του

Τι πρέπει να κάνουν οι καταστηματάρχες από τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα ξεκινήσει ο διαχωρισμός στην Εστίαση και ο έλεγχος των πιστοποιητικών.

Έτοιμη και διαθέσιμη από τις 15 Ιουλίου θα είναι η εφαρμογή επαλήθευσης των ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών COVID 19, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την εφαρμογή θα μπορεί να «κατεβάσει» εύκολα και απλά ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του καταστήματος για να μπορεί να ελέγχει τη γνησιότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού, το οποίο θα δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και κανένα άλλο στοιχείο.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή;

Το πιστοποιητικό θα σαρώνεται και αυτόματα η εφαρμογή θα δείχνει το αντίστοιχο χρώμα. Ανάλογα με το τι διαβάζει θα υπάρχει και το αντίστοιχο χρώμα.

Το πράσινο θα αφορά τους εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει, το κίτρινο θα «πιάνει» την περίπτωση των τεστ και το κόκκινο θα αφορά τα μη έγκυρα πιστοποιητικά. Σημειώνεται, ότι κάθε επιχείρηση με βάση τη δήλωσή της θα δέχεται πράσινο και κίτρινο, ενώ -όπως έχει ξεκαθαριστεί- ο έλεγχος θα γίνεται χωρίς να κρατώνται δεδομένα ή ιστορικό ελέγχων, καθώς υλοποιείται σε απόλυτη συνεννόηση και με βάση τις κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

