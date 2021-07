Life

Τζίτζι Χαντίντ: Επιστολή στον Τύπο για τις φωτογραφίες της κόρης της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αοιχτή επιστολή προς τους παπαράτσι έστειλε το γνωστό μοντέλο, καθώς θέλει να προστατέψει την κόρη της.

Το μοντέλο και ο τραγουδιστής Ζέιν Μαλίκ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Σεπτέμβριο του 2020 και το κράτησαν κατά κύριο λόγο μακριά από τους προβολείς της δημοσιότητας.

Ενώ η Τζίτζι Χαντίντ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες του μωρού της, το ζευγάρι δεν έχει κοινοποιήσει εικόνες, στις οποίες διακρίνεται το πρόσωπο της μικρής – κάτι που συνηθίζουν πολλοί διάσημοι.

Το ζευγάρι τώρα εκφράζει την ελπίδα οι «λογαριασμοί των παπαράτσι, του Τύπου και των θαυμαστών» να σεβαστούν την επιθυμία τους. Στο Instagram Stories, η Τζίτζι Χαντίντ εξήγησε ότι η Κάι γίνεται πιο περίεργη για τον κόσμο, αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί την καλύπτει όταν κυκλοφορούν στην πόλη ή από τι θέλει να την προστατεύσει.

Το μοντέλο αναφέρει ότι θέλει η Κάι «να δει την πιο καταπληκτική πόλη στον κόσμο, τους όμορφους και διαφορετικούς ανθρώπους που περπατούν στους δρόμους της Νέας Υόρκης… χωρίς το άγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης που συνοδεύει γονείς που είναι διάσημοι». «Θα σήμαινε τα πάντα για εμάς, καθώς πηγαίνουμε με την κόρη μας να δούμε και να εξερευνήσουμε τη Νέα Υόρκη και τον κόσμο, παρακαλώ, παρακαλώ να θολώνετε το πρόσωπό της από τις φωτογραφίες, όποτε την καταγράφετε με την κάμερα» επισημαίνει.

«Ξέρω ότι είναι μια επιπλέον προσπάθεια- αλλά ως νέα μητέρα, θέλω απλώς το καλύτερο για το μωρό μου, όπως κάνουν όλοι οι γονείς… και ελπίζω ότι με αυτή την επιστολή μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα ενημέρωσης, ακόμα κι αν προέρχονται από οικογένεια διάσημων» σημειώνει.

Ευχαριστεί τέλος τους φωτογράφους που τη σέβονται και διατηρούν απόσταση, όταν κάνει μια βόλτα στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας: «Για ένα παιδί, μπορώ να φανταστώ ότι η φρενίτιδα των παπαράτσι πρέπει να είναι αποπροσανατολιστική και αγχωτική ... εξακολουθεί να είναι και για τους ενήλικες, που την κατανοούν και τη συναντούν συχνά».

Ειδήσεις σήμερα:

NOTAM: Νέα παράταση αεροπορικών οδηγιών - Οι προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα

Κορονοϊός - Λύματα: “Καμπανάκι” για τη Θεσσαλονίκη

Πρόεδρος Κομισιόν για Τουρκία: Όταν μιλούν στην Κύπρο, μιλούν στην ΕΕ