Πογκμπά: Κλείνει συμφωνία για τα επόμενα τέσσερα χρόνια

Οριστικοποιείται όπως όλα δείχνουν το μέλλον του Γάλλου άσου μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Ιταλός ατζέντης, Μίνο Ραϊόλα, θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στην Αγγλία για να διαπραγματευτεί με τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την ανανέωση της συνεργασίας με τον Πολ Πογκμπά. Ο Γάλλος σταρ αγωνίζεται από το 2016 στη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ και σε 134 συμμετοχές με τους «κόκκινους διάβολους» έχει σημειώσει 34 τέρματα, ενώ είναι ένα από τα βασικά ατού στην ομάδα του Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, οι «κόκκινοι διάβολοι» προσφέρουν στον Γάλλο μέσο εβδομαδιαίες απολαβές, οι οποίες θα φτάνουν τις 400 χιλιάδες λίρες. Το νέο συμβόλαιο θα έχει χρονική διάρκεια τεσσάρων ετών, ενώ θα περιέχει και ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη, στα 180 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένη να κρατήσει τον 28χρονο διεθνή μέσο στο «Ολντ Τράφορντ» και τα επόμενα χρόνια, καθώς το καλοκαίρι του 2022 μένει ελεύθερος. Δημοσιεύματα ήθελαν τη Γιουβέντους να επιθυμεί την επιστροφή του στο Τορίνο, όμως δεν έχει καταθέσει κάποια πρόταση μέχρι στιγμής και ο Ραϊόλα έχει πειστεί για την παραμονή του πελάτη του στους «κόκκινους διαβόλους».

