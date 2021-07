Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Ανήλικοι έβγαλαν μαχαίρι και λήστεψαν 16χρονο

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας 13χρονος και ένας 15χρονος υπό την απειλή μαχαιριού, μέσα στο τραμ, έκλεψαν έναν 16χρονο.

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας 16χρονος έπεσε θύμα ληστείας στο Παλαιό Φάληρο, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, έχοντας επιβιβαστεί σε συρμό του τραμ στην περιοχή της Γλυφάδας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Δευτέρα (05.07.2021), και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το ότι οι δύο ανήλικοι αδιαφόρησαν πλήρως για όσους βρίσκονταν στο Τραμ.

Οι δράστες σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είναι δύο ανήλικοι από την Αλβανία ηλικίας 15 και 13 ετών! Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι κάθισαν δίπλα στον 16χρονο και του έπιασαν κουβέντα, ενώ την ώρα που ο συρμός του τραμ πλησίαζε στη στάση «Καλαμάκι» στον Άλιμο, ο 13χρονος ζήτησε να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 16χρονος αρνήθηκε και τότε οι δύο οι ανήλικοι ληστές υπό την απειλή μαχαιριού τον εξανάγκασαν να τους δώσει τελικά τη συσκευή. Στη συνέχεια οι δράστες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν πεζή προς το Παλαιό Φάληρο.

Στην επόμενη στάση κατέβηκε ο 16χρονος και με τη βοήθεια ενός φίλου του κάλεσαν την Άμεση Δράση, με πληρώματα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να ξεκινούν αναζητήσεις με βάση την περιγραφή των δραστών.

Τελικά, πλησίον της στάσης του τραμ «Μαρίνα Αλίμου» εντοπίστηκαν ο 15χρονος κι ο 13χρονος, οι οποίοι σε κοντινή απόσταση είχαν πετάξει το κινητό τηλέφωνο καθώς αντιλήφθηκαν τις αστυνομικές έρευνες και δεν θέλησαν να βρεθεί πάνω τους. Αμφότεροι, ωστόσο, συνελήφθησαν, αναγνωρίστηκαν από το θύμα ενώ σε βάρος των γονιών του 13χρονου ασκήθηκε και δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου!

