Life

“Ματωμένη Γη” σε πρώτη προβολή από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια καθημερινή σειρά που θα μαγνητίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, με την πλοκή και τις ανατροπές της.

Μια ιστορία που μας μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο πάθη, ανατροπές και συνωμοσίες… έρχεται στον ΑΝΤ1 σε Α’ τηλεοπτική προβολή!

Για τις οικογένειες Castaneda και Montiel, η καλλιέργεια των αμπελιών και η παραγωγή κρασιού είναι κάτι παραπάνω από μία δουλειά. Είναι τρόπος ζωής και πάθος!

Ο Crisanto Castaneda ήρθε στη Νάπα πριν από τριάντα χρόνια χωρίς μια δεκάρα στην τσέπη του. Μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς, έχει κατακτήσει τους στόχους του: μια πιστή σύζυγο, τη Mercedes, τέσσερα παιδιά (Emilio, Aurora , Paloma και Leonardo), υπέροχους αμπελώνες και μια μπουτίκ με εκλεκτά κρασιά…

Από την άλλη, η Natalia Martinez de Montiel γεννήθηκε και μεγάλωσε στους υπέροχους αμπελώνες της Νάπα και παντρεύτηκε τον Paco Montiel, έναν μορφωμένο και καλό άνδρα, ο οποίος υποστήριξε το όνειρο της να γίνει οινοποιός. Έχει μόνο έναν γιο, τον Luis Montiel, ενώ μεγάλωσε και τον μεγαλύτερο γιο του συζύγου της, τον «δύσκολο» Juan Jose Montiel.

Τα μέλη των οικογενειών Montiel και Castaneda είναι φίλοι και συνεργάζονται στενά, βοηθώντας ο ένας τον άλλο στην παραγωγή κρασιού.

Αλλά αυτή η ειρηνική σχέση κλονίζεται όταν ο Emilio ,ο μεγαλύτερος γιος των Castaneda, σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα που προκλήθηκε από την απερισκεψία του καλύτερου φίλου του, του Juan Jose Montiel.

Μετά από αυτό το τραγικό γεγονός, ο Crisanto Castaneda ορκίζεται να καταστρέψει τον Juan Jose και τους Montiel. Όμως, θα αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση και εμπόδια από τη Natalia Montiel.

Παρ 'όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, παρά το μίσος και τη δυσαρέσκεια που τους περιβάλλει, ένας παράφορος έρωτας θα φουντώσει αναμεσά στον Juan Jose Montiel και την όμορφη αλλά και παντρεμένη Aurora Castaneda.

Aπό τη Δευτέρα 12 Ιουλίου και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 16:45 η «Ματωμένη Γη» θα μας καθηλώσει.

Έντονα συναισθήματα που εναλλάσσονται από τη μια στιγμή στην άλλη, χαρακτήρες που φτάνουν στα άκρα για όσα επιθυμούν, και δύο οικογένειες για τις οποίες η γεύση του κρασιού θα μετατραπεί σε δίψα για εκδίκηση!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Tony Rodriguez, Otto Rodriguez, Ricardo Schwarz

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ana Belena, Lambda Garcia, Santiago Ramundo, Antonio de la Vega, Carolina Gomez, Miguel de Miguel, Gloria Peralta, Daniel Elbittar, κ.ά.

#MatomeniGi

Ειδήσεις σήμερα:

“Game Of Chefs”: οι 3 κριτές (εικόνες)

Copa America: Αργεντινή – Βραζιλία στον τελικό

Ζωγράφου: άνδρας μαχαίρωσε περαστικούς στο δρόμο

Gallery