Πολιτική

Μητσοτάκης: Αναβάλλεται το ταξίδι του στο Ιράκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί αναβάλλεται το προγραμματισμένο ταξίδι του Πρωθυπουργου στο Ιράκ.

Για λόγους ασφαλείας αναβάλλεται το προγραμματισμένο ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ιράκ, έπειτα από επιθέσεις που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ.

Ο πρωθυπουργός επρόκειτο να επισκεφθεί τη Βαγδάτη και το Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ.

Το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε επίθεση με ρουκέτες εναντίον του αεροδρομίου της Ερμπίλ, ενώ το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε επίθεση με UAV παγιδευμένο με εκρηκτικά εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, το οποίο όμως καταρρίφθηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM των ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ανήλικοι έβγαλαν μαχαίρι και λήστεψαν 16χρονο

“Game Of Chefs”: οι 3 κριτές (εικόνες)

“Ματωμένη Γη” σε πρώτη προβολή από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)