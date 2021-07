Οικονομία

Ελληνικό - Marina Tower: Ο πρώτος “πράσινος” ουρανοξύστης στην Ελλάδα (εικόνες)

Ο ουρανοξύστης, ύψους 200 μέτρων, ο πρώτος στην Ελλάδα, θα είναι ο υψηλότερος στην Μεσόγειο με 45 ορόφους και 200 διαμερίσματα που θα έχουν όλα θέα θάλασσα.



«Όραμα μας είναι να κάνουμε όλους τους Έλληνες υπερήφανους για το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη που ξεκίνησε και θα αποτελέσει σημείο εκκίνησης για μια νέα εποχή», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, στην πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση των αρχιτεκτονικών σχεδίων του Marina Tower, του πρώτου πράσινου ουρανοξύστη στην Ελλάδα που θα ανεγερθεί στην περιοχή της μαρίνας του 'Αγιου Κοσμά. Το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Foster+Partners, το οποίο διαθέτει τεράστια εμπειρία στη σχεδίαση υψηλών κτιρίων παγκοσμίως, υπογράφει τη μελέτη και το σχεδιασμό του.

Ο νέος ουρανοξύστης, ύψους 200 μέτρων, ο πρώτος στην Ελλάδα, θα είναι ο υψηλότερος στην Μεσόγειο με 45 ορόφους και 200 διαμερίσματα που θα έχουν όλα θέα θάλασσα.

Θα είναι απόλυτα «πράσινος» και όπως επισημάνθηκε θα αποτελεί υπόδειγμα βιώσιμου σχεδιασμού και φιλοδοξία της Lamda και των συνεργατών της είναι να καταστεί παγκόσμιο αρχιτεκτονικό τοπόσημο. Η κατασκευή του ολοκληρώνεται σε πέντε χρόνια.

Ο σχεδιασμός του Marina Tower

Ειδικότερα, ο ουρανοξύστης, ύψους 200 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, θα διαθέτει 200 διαμερίσματα σε 45 ορόφους. Με την ολοκλήρωσή του, εντός της επόμενης πενταετίας, θα είναι το ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα και ένα από τα συνολικά έξι ψηλά κτίρια που θα ανεγερθούν στο Ελληνικό.

Όπως αναφέρθηκε, βασικό χαρακτηριστικό της σχεδιαστικής προσέγγισης αποτελεί η δημιουργία ενός αισθητικά λιτού κτιρίου, σε πλήρη εναρμόνιση με τη θάλασσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεσογειακού τοπίου. Ξεχωρίζει η σημαντική παρουσία του πράσινου και του υδάτινου στοιχείου, που ενισχύουν έτσι το βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου.

Όλες οι κατοικίες είναι διαμπερείς και προσφέρουν ανεμπόδιστη πανοραμική θέα. Κάθε διαμέρισμά του έχει τα πλέον σύγχρονα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε χώρους, παροχές και ανέσεις, εξαιρετικά υλικά κατασκευής, φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς και όλες τις προδιαγραφές ενός έξυπνου κτιρίου.

Ο Marina Tower θα είναι ένας από τους πιο πράσινους ουρανοξύστες παγκοσμίως και ένα υπόδειγμα βιώσιμου σχεδιασμού, ενσωματώνοντας τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και τα πλέον σύγχρονα διεθνώς πρωτόκολλα ασφάλειας.

«Ένα μοναδικό κτίριο για τα ελληνικά αλλά και παγκόσμια δεδομένα, ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο, το οποίο θα προσδώσει το στίγμα της συνολικής ανάπλασης, έχοντας ως κεντρικό άξονα το πράσινο, τον σεβασμό στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής. Στο Ελληνικό θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο αστικής ανάπτυξης, που θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης μιας νέας εποχής για τη χώρα μας και για όλους τους Έλληνες», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου.

«To Marina Tower είναι ένα κτίριο που φιλοδοξούμε να βρει τη δική του θέση ανάμεσα σε αντίστοιχα κορυφαία έργα στο εξωτερικό, που έχουν κερδίσει αρχιτεκτονικά βραβεία, αναγνωρισιμότητα και έχουν γίνει σημεία αναφοράς και υπερηφάνειας για την πόλη τους», συνέχισε ο Chief Development Officer της Lamda Development, για τον ουρανοξύστη, κ. Ζήσιμος Δανηλάτος.

«Το masterplan του Ελληνικού δημιουργεί νέα πρότυπα αστικής ανάπτυξης, συνδυάζοντας νέους τρόπους διαβίωσης, εργασίας και ψυχαγωγίας, με κεντρικό στοιχείο Μητροπολιτικό Πάρκο - έναν σημαντικό προορισμό για την τοπική κοινωνία και την πόλη της Αθήνας. Η πρόταση μας για τον Marina Tower βασίζεται σε βασικές αρχές βιώσιμου σχεδιασμού δημιουργώντας ένα πρότυπο νέο μοντέλο ανάπτυξης και ένα νέο πράσινο τοπόσημο για τη χώρα», δήλωσε η επικεφαλής της αρχιτεκτονικής ομάδας που σχεδίασε τον Marina Tower, κα Antoinette Nassopoulos-Erickson, Senior Partner και Design.

