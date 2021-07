Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Σι Τζινπίνγκ για επενδύσεις, εμπόριο και τουρισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είχε ο Πρωθυπουργός. Ποια θέματα βρέθηκαν στην ατζέντα.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας - Κίνας σε στρατηγικές με τη σύναψη της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Συνεργασίας» το 2006. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επενδύσεις, το διμερές εμπόριο, τον τουρισμό και την πολιτιστική συνεργασία. Διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συμπεριλαμβάνονταν επίσης στην ατζέντα.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε επίσης το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σι Τζινπίνγκ έκαναν ανασκόπηση της πολύπλευρης συνεργασίας των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το «Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας - Κίνας», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2021 και θα επεκταθεί στο 2022, αποτελεί κατάλληλη ευκαιρία για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σι συζήτησαν ακόμη, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι σχέσεις ΕΕ - Κίνας, ενώ υπογραμμίστηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην εμπέδωση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση της διεθνούς νομιμότητας. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση της Ελλάδος στην πάγια θέση αρχής της Κίνας, ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΣΑ. Τονίστηκε ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός παράγοντας ειρήνης στην περιοχή, γεγονός που λειτουργεί προς όφελος της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να διατηρηθεί η σχετική αποκλιμάκωση της τελευταίας περιόδου, προκειμένου να μείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στόχος του διαλόγου είναι η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης, για το οποίο είναι απαραίτητος ο πλήρης και έμπρακτος σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η αποφυγή προκλήσεων, τόσο έναντι της Ελλάδας, όσο και έναντι της Κύπρου.

Μάλιστα, ο κ. Σι κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο, πρόσκληση που ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 17% η ανεργία τον Απρίλιο

Ελληνικό - Marina Tower: Ο πρώτος “πράσινος” ουρανοξύστης στην Ελλάδα (εικόνες)

Γεννηματά - κορονοϊός : πανικόβλητη η κυβέρνηση εξαντλείται σε απειλές