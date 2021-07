Πολιτική

Κορονοϊός: Εισαγγελική παρέμβαση για τον Χαρδαλιά και τα sms

Προσφυγή του Υφυπ. Πολιτικής Προστασίας στην Δικαιοσύνη. Το δημοσίευμα για την Φενέρμπαχτσε, τις εντολές και τις υποψίες για κρούσματα. Αποπομπή Χαρδαλιά ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Του Γιάννη Τσακίρη

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Νίκος Χαρδαλιάς για το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, σε άρθρο της οποίας γίνεται αναφορά σε sms, σύμφωνα με το οποίο άναψε το «πράσινο φως» για να επιτραπεί, τον Οκτώβριο του 2020, η είσοδος στη χώρα σε τέσσερα άτομα της αποστολής της ομάδας μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε, που είχαν πυρετό.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Χαρδαλιάς σε δήλωση του, «πρόκειται για συκοφαντικό δημοσίευμα, το οποίο με μεθοδευμένο τρόπο κατασκευάζει αθλιότητες εις βάρος μου προσωπικά και με εμπλέκει σε ενέργειες για τις οποίες ουδεμία γνώση είχα ή έχω, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου στην Πολιτική Προστασία. Ως εκ τούτου, άμεσα καταθέτω αφενός μεν αγωγή για τα όσα ψευδώς αναφέρονται για εμένα σε αυτό, αφετέρου δε μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προς άμεση διερεύνηση των καταγγελλομένων».

Στο sms που επικαλείται η εφημερίδα, εμφανίζει τον αρμόδιο αξιωματικό Πολιτικής Προστασίας να ενημερώνεται από τον επικεφαλής της υπηρεσίας στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” ότι υπάρχει πρόβλημα στην αποστολή της τουρκικής ομάδας που έφτασε για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Διάλογος μέσω sms

Αξιωματικός: Τέσσερα άτομα συνοδείας από τη Φενέρ έχουν πυρετό.

Επικεφαλής: Να περάσει η ομάδα.

Αξιωματικός: Σίγουρα;

Επικεφαλής: Εντολή Χαρδαλιά, τελειώνετε, στο πακιστανικό τηλέφωνο.

O Νάσος Ηλιόπουλος, Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε δήλωση του, αναφέρει, μεταξύ άλλων, «οι διάλογοι που αποκαλύπτει η Εφημερίδα των Συντακτών για τις εντολές Χαρδαλιά και τα «πακιστανικά» τηλέφωνα που χρησιμοποιούν κρατικοί αξιωματικοί είναι σοκαριστικοί. Περιμένουμε τον κ. Χαρδαλιά να πάρει άμεσα θέση. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει παρά να αποπέμψει τον κ. Χαρδαλιά, που δεν μπορεί πλέον να κουνά το δάχτυλο σε κανέναν».

Στην δήλωση του, αναφορικά με τα γεγονότα του Οκτωβρίου, ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρει «η ομάδα Fenerbahce αφίχθη στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2020 με ειδική πτήση charter. Σημειωτέον ότι για όλες τις αφίξεις στη χώρα δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει διαδικασία θερμομέτρησης. Ουδέποτε ενημερώθηκα προσωπικά ή ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ για περιστατικό άφιξης τεσσάρων ατόμων – συνοδών της ομάδας μπάσκετ Fenerbahce με πυρετό στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε δεύτερο sms γίνεται ξανά αναφορά σε «πακιστανικά τηλέφωνα» από υπηρεσιακούς παράγοντες και αξιωματικούς.

Διάλογος μέσω sms

Επικεφαλής: Να περάσει η VIP στις αφίξεις.

Πυροσβέστης: Μην μπλέξουμε διοικητή, είναι και το ΕΚΑΒ εδώ.

Επικεφαλής: Σιγά μην μπλέξουμε, οι άλλοι έκαψαν 100 άτομα και πήραν και βαθμό.

Πυροσβέστης: ΟΚ

Επικεφαλής: Τελείωνε…μόνο σε αυτό το κινητό γιατί στα δικά μας έχουμε στείλει πολλά.

Πυροσβέστης: ΟΚ

Επικεφαλής: Πακιστάν ρε…

Η Εφημερίδα των Συντακτών επικαλείται και τρίτο sms, για να επιτραπεί η είσοδος των τεσσάρων μελών της αποστολής της τουρκικής ομάδας στην Αθήνα, με αξιωματικό να φέρεται να γράφει «Εντολή του μεγάλου να περάσουν χωρίς έλεγχο. Έχει ενημερωθεί η ηγεσία. Ελπίζω να μην μας μπλέξουνε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να δοθούν απαντήσεις «ποιος είναι ο “μεγάλος” που έδωσε «εντολή να περάσουν χωρίς έλεγχο, αφού ”έχει ενημερωθεί η ηγεσία”»; Παράλληλα, ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, αναφέρει «Όπως αποδεικνύεται από τα αποκαλυπτικά μηνύματα που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα, οι αξιωματικοί γνώριζαν καλά τις ενέργειες που είχαν διαταχθεί "από τον μεγάλο" να διαπράξουν, αφού γίνεται αναφορά ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν σε τηλέφωνα με πακιστανικό αριθμό. Η χρήση, δε, πακιστανικών τηλεφώνων από υπηρεσιακούς παράγοντες και αξιωματικούς προκαλεί περίεργους συνειρμούς και εγείρει εύλογα ερωτήματα στα οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καλείται να δώσει άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις. Τέτοιες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές στη λειτουργία μίας σύγχρονης, ευρωπαϊκής, δημοκρατικής χώρας».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, σε ότι αφορά την Εφημερίδα των Συντακτών αναφέρει «την αντιδεοντολογική, αντιδημοκρατική και στα όρια της εμμονικής ιδεοληψίας δημοσιογραφική συμπεριφορά της συντάκτου του εν λόγω δημοσιεύματος που δεν ζήτησε καν την άποψή μου και τη θέση μου για την κατάπτυστη και συκοφαντική προς το πρόσωπό μου εκ μέρους της έωλη και ανυπόστατη καταγγελία, την αφήνω στην κρίση των συναδέλφων της δημοσιογράφων, αλλά και όλων εκείνων που επικαλούνται κατά το δοκούν και ψευδεπίγραφα τη δημοκρατία, αλλά κλείνουν τα μάτια τους σε φασιστικής λογικής επιλογές στοχοποίησης προσώπων για λόγους μικροπολιτικού οφέλους».

Σε δήλωση του Μιχάλη Κριθαρίδη, εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών «είναι, για να το πούμε απλά, λόγος παραίτησης Υπουργού. Πόσο μάλλον που στη θέση στέρεων, πειστικών εξηγήσεων, ο κ. Χαρδαλιάς κατέφυγε σε αοριστολογίες συνδυαζόμενες με απειλές κατά των δημοσιογράφων που έκαναν τις σχετικές αποκαλύψεις. Ο κ. Χαρδαλιάς οφείλει ή να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για τα όσα αποκαλύπτονται ή να πάει σπίτι του, και η δικαιοσύνη πρέπει να διερευνήσει στο σύνολο της την υπόθεση».

Τσίπρας: εγκληματική και ανεύθυνη στάση

Σε συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της ΟΕΝΓΕ, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στον θόρυβο που έχει ξεσπάσει, χαρακτήρισε ως «εγκληματική και ανεύθυνη» την στάση της κυβέρνησης στην συνολική αντιμετώπιση της πανδημίας και με αφορμή το ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, είπε ότι «την ώρα που κουνούσαν το δάχτυλο στους πολίτες, δεν έκαναν ελέγχους ή με πολιτικές αποφάσεις επέτρεπαν να περάσουν στη χώρα κρούσματα». Έκανε λόγο για «πολύ σοβαρά δημοσιεύματα που θα πρέπει να εξετάσει η Δικαιοσύνη ενδελεχώς», τονίζοντας πως «αποδεικνύουν και μία εγκληματική στάση σε σχέση με την προστασία της δημόσιας Υγείας».



Από την πλευρά της πάντως, η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε έρευνα για την βασιμότητα του δημοσιεύματος της Εφημερίδας των Συντακτών.

