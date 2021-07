Κοινωνία

Δίκη Γιακουμάκη: Ένοχοι οι κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη μετά την ανακοίνωση της απόφασης...

Μετά από 6,5 χρόνια έπεσε σήμερα η αυλαία στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη καθώς ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των οκτώ εφέσεων. Όλα αυτά τα χρόνια η οικογένεια του αδικοχαμένου φοιτητή παρά το βαρύ της πένθος χρειάστηκε πολλές φορές να ταξιδέψει στα Γιάννενα για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της εκδίκασης των εφέσεων η μητέρα, ο πατέρας και η αδερφή του Βαγγέλη Γιακουμάκη λύγισαν στη δικαστική αίθουσα καθώς δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Σημειώνεται πως ο πατέρας του είχε συγκλονίσει το ακροατήριο με όσα είχε πει.

Πρωτόδικα οι τρεις από τους οκτώ καταδικασθέντες, οι οποίοι ήταν ανήλικοι είχαν καταδικαστεί σε 150 ώρες κοινωνικής εργασίας ενώ για τους υπόλοιπους πέντε η συνολική ποινή που είχε επιβληθεί ήταν φυλάκιση 36 μηνών με την ποινή να είναι εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα. Παράλληλα είχε αθωωθεί ο ένας από τους 9 κατηγορούμενους.

Τι αναφέρει η απόφαση που ανακοινώθηκε μετά την εκδίκαση των οκτώ εφέσεων:

Οι πέντε από τους κατηγορουμένους που ήταν ενήλικες κρίθηκαν ένοχοι όπως πρωτόδικα ενώ για τους τρεις που ήταν ανήλικοι το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τέλεσαν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν.

Παράλληλα σε έναν από τους καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου πρότερου βίου καθώς για μεγάλο διάστημα μετά την τέλεση έδειξε καλή διαγωγή. Σημειώνεται ότι την ώρα που ανακοινώθηκε από την έδρα η απόφαση η μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη ξέσπασε σε κλάματα για αρκετή ώρα.

Πηγή: epirus-tv-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ανήλικοι έβγαλαν μαχαίρι και λήστεψαν 16χρονο

Κορονοϊός: 1820 νέα κρούσματα την Τετάρτη

Αϊτή: Δολοφόνησαν τον Πρόεδρο της χώρας