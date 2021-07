Life

Rita Ora - Taika Waititi: Έκαναν το επόμενο βήμα σχέση τους;

Ποια ήταν η πρώτη εκδήλωση που παρέστησαν επίσημα ως ζευγάρι...

Μετά από πολλούς μήνες που υπήρχαν απλά φήμες, τα πράγματα φαίνεται πως γίνονται πλέον επίσημα για τη σχέση της Rita Ora με τον Taika Waititi.

Ενώ το ζευγάρι, έχει εντοπιστεί μαζί σε προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις του, η πρώτη εκδήλωση που παρέστησαν επίσημα ως ζευγάρι έγινε την 4η Ιουλίου, στον εορτασμό της επετείου, με το μπάρμπεκιου, της Rita Ora.

Τόσο η Rita όσο και ο Taika φορούσαν Taika Waititi πολύ ζωντανά και φωτεινά χρώματα στα ρούχα τους και πόζαραν γεμάτοι άνεση στον φακό.

Η Rita φορούσε ένα ροζ και χρυσό αέρινο φόρεμα και ο Taika φορούσε ένα κόκκινο, λευκό και μπλε t-shirt με αετούς πάνω του, μαύρο παντελόνι και κόκκινα γυαλιά ηλίου.

