Κρήτη: Ιερείς αρνούνται τη Θεία Κοινωνία σε εμβολιασμένους

Καταγγελίες για ιερείς που αρνούνται να κοινωνήσουν όσους έχουν εμβολιαστεί. Τι απαντά ο Πρόεδρος των Κληρικών.

Σε μια καταγγελία που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης.

Μιλώντας στο "Ράδιο Κρήτη" είπε ότι δέχεται καταγγελίες πολιτών, ότι κληρικοί τους απειλούν ότι αν εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, θα αρνούνται τη μετάληψη και την εξομολόγηση.

Απαντώντας ο πρόεδρος της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών της Εκκλησίας της Κρήτης, πατέρας Ζαχαρίας Αδαμάκης, δήλωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κληρικών της Κρήτης έχει ταχθεί υπέρ του εμβολιασμού, κάτι που επαναλήφθηκε και στη χθεσινή γενική συνέλευση του εκκλησιαστικού οργάνου.

Ο κ. Αδαμάκης έκανε λόγο για μεμονωμένες περιπτώσεις, που σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν τους ιερείς του νησιού.

«Εμείς θέλουμε να βγαίνουμε στον άμβωνα, και να βλέπουμε όλους τους πιστούς, εκεί, και υγιείς», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Εκκλησία της Κρήτης, από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού.

