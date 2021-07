Κοινωνία

Ζωγράφου: βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τις εικόνες της επίθεσης από τον άνδρα, ο οποίος τραυμάτισε συνολικά τέσσερα άτομα, σε δρόμο, στου Ζωγράφου.

Εικόνες σοκ με τον μανιακό που το πρωί μαχαίρωσε τέσσερα άτομα στην οδό Κουσίδου στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ο 54χρονος δράστης, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το L&O, σε κατάσταση αμόκ φτάνει έξω από έναν φούρνο και με ένα μαχαίρι τραυματίζει πισώπλατα τον ιδιοκτήτη.

Το θύμα πέφτει στο έδαφος και ο δράστης συνεχίζει να τον χτυπάει με το μαχαίρι.

Ο φίλος του ιδιοκτήτη προσπαθεί να απομακρύνει τον μαχαιροβγάλτη, και δέχεται και ο ίδιος επίθεση.

Ακολουθούν σκηνές τρόμου. Ο 54χρονος τραυματίζει άλλα τρία άτομα, ανάμεσα τους και έναν 17χρονο. Άμεσα οι γείτονες ενημερώνουν την Άμεση Δράση, οπότε δικυκλιστές της ΔΙ. ΑΣ Αθηνών φτάνουν άμεσα στο σημείο και προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Άλλη ομάδα της ΔΙ. ΑΣ ακολουθεί το αιματοβαμμένο δρομολόγιο του δράστη και φτάνει στο σπίτι του, όπου διαπιστώνει πως έχει κόψει τις φλέβες του με το ίδιο μαχαίρι και καλεί ασθενοφόρο.

Τόσο τα θύματα όσο και ο δράστης μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό νοσοκομείο. Ο 54χρονος είχε αποδράσει από το 2020 από δημόσια ψυχιατρική κλινική.

Πηγή: lawandorder.gr





Ειδήσεις σήμερα:

“Ματωμένη Γη” σε πρώτη προβολή από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)

“Καλοκαίρι Μαζί” στον ΑΝΤ1: καθημερινά από τις 12 Ιουλίου (εικόνες)

“Game Of Chefs”: οι 3 κριτές (εικόνες)