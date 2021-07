Οικονομία

Σταϊκούρας: ο απολογισμός της διετίας και οι στόχοι του 2021 - 2023

Τους στόχοι και τις μεταρρυθμίσεις στη φορολογία για την επόμενη διετία παρουσιάζει το ΥΠΟΙΚ. Ο απολογισμός του έργου για τη διετία 2019- 2021.

Τους στόχους, τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις στη φορολογία την επόμενη διετία, παρουσιάζει το υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας παράλληλα έναν απολογισμό του έργου του για τη διετία 2019- 2021.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής θα είναι οι εξής:

Η στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας το προσεχές διάστημα.

Η υλοποίηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Η διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, μέσα από την υλοποίηση συνεπούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής.

Η επίτευξη βιώσιμης πιστωτικής επέκτασης, μέσα από την περαιτέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.

Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Ενώ, στις μεταρρυθμιστικές δράσεις της φορολογικής πολιτικής την επόμενη διετία, κατατάσσει τα ακόλουθα:

Περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω της παροχής κινήτρων για συγκεκριμένα φορολογικά έτη (2021 έως και 2025), όπως έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου του 30% των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ορισμένους τομείς της οικονομίας όπου παρατηρείται υψηλή φοροδιαφυγή.

Ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και ψηφιοποίησης, μέσω της παροχής κινήτρων προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε αυτούς τους τομείς της οικονομίας.

Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, όπως κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, που σκοπό έχει την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου, με την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσα από την αντιμετώπιση της πολυνομίας.

Ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την φορολογική αρχή και με συστήματα POS, με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου.

Ο απολογισμός έργου διετίας του Υπουργείου Οικονομικών και οι στόχοι για τα επόμενα δύο χρόνια:

