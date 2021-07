Πολιτική

Βαρβιτσιώτης προς Τσαβούσογλου: Βάση διαλόγου η αποφυγή προκλήσεων

Το μήνυμα πως «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή έννομη τάξη» έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην 4η Διεθνή Διάσκεψη για την Ουκρανία, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, τρίτο και τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στις χώρες της Βαλτικής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας από θέση αρχής και πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών, καλώντας το σύνολο των συμμετεχόντων της Διάσκεψης να πράττουν αναλόγως σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Νωρίτερα, πριν από την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία και την έναρξη των εργασιών, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επίσης συμμετείχε στη διάσκεψη.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, υπογράμμισε στον συνομιλητή του ότι η αποκλιμάκωση που παρατηρείται μέχρι στιγμής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πρέπει να διατηρηθεί ως βάση για τον διάλογο και επέστησε την προσοχή στην αποφυγή μονομερών ενεργειών στο πεδίο.

