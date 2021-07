Life

“Άγριες Μέλισσες” - Spoiler: Δύσκολες στιγμές στο Διαφάνι

Νέα πρόσωπα «εισβάλουν» στη ζωή των ηρώων. Καθηλωτικές ιστορίες στον τρίτο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1.

Το Διαφάνι στον τρίτο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» μπαίνει στην περίοδο της χούντας και αυτό δεν θα αφήσει ανεπηρέαστους κάποιους από τους ήρωες. Ο Προκόπης, γνωστός για τις αριστερές πεποιθήσεις του, αναμένεται να εξοριστεί μακριά από το χωριό. Ωστόσο, δεν θα είναι ο µόνος που θα «τιμωρηθεί» και όλοι οι κάτοικοι θα φοβούνται για το μέλλον τους.

Ο τρίτος κύκλος των «Άγριων Μελισσών» αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και σύμφωνα με το περιοδικό TV O’ Clock, θα είναι εντελώς διαφορετικός από τους προηγούμενους δύο. Οι συντελεστές της σειράς έχουν ετοιμάσει για τους τηλεθεατές αρκετές εκπλήξεις προκειμένου να κρατήσουν ξανά αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Εκτός από νέα πρόσωπα που θα «εισβάλουν» στη ζωή των ηρώων, οι νέες ιστορίες που ανοίγουν θα είναι καθηλωτικές και το Διαφάνι αναμένεται να περάσει πολύ δύσκολες στιγμές.

