Ουγγαρία - ΛΟΑΤΚΙ: Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν απειλεί με κυρώσεις για διακρίσεις

Η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε «ντροπή» τον ουγγρικό νόμο που απαγορεύει την δημοσίευση περιεχομένου για την ομοφυλοφιλία προς τους ανήλικους.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απείλησε σήμερα με την εκκίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας, αν δεν υπαναχωρήσει ως προς τον νόμο που εισάγει διακρίσεις κατά των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, που τίθεται αύριο σε ισχύ.

«Αν η Ουγγαρία δεν διορθώσει αυτό το σφάλμα, η Κομισιόν θα κάνει χρήση των εξουσιών που της έχουν δοθεί ως θεματοφύλακα των συνθηκών», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» τον ουγγρικό νόμο που απαγορεύει την δημοσίευση περιεχομένου για την ομοφυλοφιλία προς τους ανήλικους.

Οι Βρυξέλλες μπορούν να ξεκινήσουν διαδικασία επί παραβάσει για παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ και στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Η προειδοποιητική επιστολή, που είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, αναμένεται να σταλεί στην Βουδαπέστη το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουλίου, έγινε γνωστό από ευρωπαϊκή πηγή.

Στις 24 Ιουνίου, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς και ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν είχαν στείλει επιστολή στις ουγγρικές Αρχές, ζητώντας εξηγήσεις σχετικά με τον αμφιλεγόμενο ουγγρικό νόμο που στοχεύει στην απαγόρευση της προώθησης της ομοφυλοφιλίας. Στις 30 Ιουνίου η Ουγγαρία έστειλε απαντητική επιστολή στην Επιτροπή, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση.

