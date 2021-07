Life

Μητσοτάκης - Σάκκαρη παίζουν ρακέτες στην παραλία (βίντεο)

"Προετοιμασία για το Τόκιο". Η Μαρία Σάκκαρη "εκπαιδεύει" τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο τένις... Δείτε το βίντεο.

Μετά τη συμμετοχή της στο Γουίμπλεντον, και τον πρόωρο αποκλεισμό της, η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κρήτη.

Το πολυσυζητημένο ζευγάρι έκανε πρόσφατα την εμφάνιση τους στον κόσμο των social media, μέσω των οποίων μοιράζονται με τους φίλους τους αγαπημένες τους στιγμές.

Η κορυφαία Ελληνία τενίστρια λίγο πριν αναχωρήσει για το Τόκιο όπου θα λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε βίντεο που δημοσίευσε στο instagram την βλέπουμε μαζί με τον σύντροφό της να παίζει ρακέτες στην αμμουδιά, ενώ έγραψε στη λεζάντα: "Προετοιμασία για το Τόκιο".





