Εμβολιασμός: Ο Χρήστος Μάστορας στέλνει μήνυμα αγάπης σε όσους φοβούνται

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Με αγάπη και χωρίς φόβο ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ζητά από τους ακόλουθους του να υψώσουν το τείχος της αγάπης και της ανοσίας , μέσω του εμβολιασμού.

«Έχουμε την ευκαιρία να μην αφήσουμε και άλλους να πεθάνουν, να σώσουμε ζωές απλά με ένα τσίμπημά στον ώμο. Να δείξουμε το θάρρος που απαιτείται , ας μην είμαστε μόνο για την πάρτυ μας», αναφέρει ο Χρήστος Μάστορας στο βίντεό του.

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και αγανάκτηση εξηγεί και τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος αποφάσισε να εμβολιαστεί. «Εγώ έκανα το εμβόλιο γιατί θέλω να αγκαλιάζω, να χορεύω να ερωτεύομαι από κοντά. Θέλω να ζω!» είπε.





Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού απευθύνοντας έκκληση στους νέους να κάνουν το ίδιο.

«Πρώτη δόση σήμερα στο Ιπποκράτειο. Με μεγάλη προσοχή από το προσωπικό για ανθρώπους που έχουνε αλλεργίες. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για το έθνικό σύστημα υγείας», έγραψε σε ανάρτησή της η Έλενα Παπαρίζου.

«Καταλαβαίνω τους νέους αλλά θα τους παρακαλούσα να εμβολιαστούν. Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε να σωθούμε .Αν δεν σωθούμε από αυτή την ιστορία και αν όλοι δεν γίνουμε πειθαρχημένοι και λογικοί δεν πρόκειται να βγούμε από αυτή την ιστορία», λέει ο Μανώλης Λιδάκης.

«Όλα μας τα εμβόλια μαζί τα έχουμε κάνει σε τούτη την ζωή. Μας πήγαιναν οι γονείς μας τότε. Έκανε πρώτα εκείνη γιατί εγώ φοβόμουν και ήθελα να δω ότι δεν θα πονέσει. Έτσι το κάναμε και τώρα. Mondernες πΧια. Καλή ανοσία σε όλους!», έγραψε σε ανάρτησή της η Μαίρη Συνατσάκη.

Μέσα από τα social media και άλλοι επώνυμοι ανεβάζουν φωτογραφία ή βίντεο κατά την ώρα του εμβολιασμού δηλώνοντας χαρούμενοι και ελεύθεροι που έκαναν αυτό το βήμα παροτρύνοντας και ενθαρρύνοντας και άλλους να εμβολιαστούν .

