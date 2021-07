Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσακρής: η επίδραση του εμβολίου στην μετάλλαξη Δέλτα θα “κρίνει” το τέταρτο κύμα

Τι λέει ο Καθ. Μικροβιολογίας για τα δεδομένα που αφορούν τις νοσηλείες και τους διασωληνωμένους, σε σχέση με την παραλλαγή του ιού και τον εμβολιασμό του πληθυσμού.

«Βλέπουμε ότι το τέταρτο κύμα είναι μακριά από το τρίτο κύμα. Έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση από το τρίτο κύμα, βλέπουμε όμως σιγά-σιγά μια αύξηση που μας οδηγεί προς το τέταρτο κύμα. Ανάλογη είναι η εικόνα στην Ευρώπη, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές, πρώτα το κύμα ήρθε σε χώρες όπως η Βρετανία και η Ισπανία», είπε ο Αθανάσιος Τσακρής στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως τόνισε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας και Αντιπρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «η μετάλλαξη Δέλτα έχει σημαντικό μεταδοτικό πλεονέκτημα, σε συνδυασμό και με την χαλάρωση των μέτρων».

Σε ότι αφορά το τέταρτο κύμα, διευκρίνισε ότι «Πλέον δεν θα μετράει τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά ο αριθμός των νοσηλειών και των ασθενών που θα χρειαστούν διασωλήνωση. Περιμένουμε τα πρώτα στοιχεία από την Βρετανία για το κατά πόσο είναι πιο νοσογόνος ο ιός με την μετάλλαξη Δέλτα, καθώς και αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Από αυτά τα αποτελέσματα, που ίσως κάνουν και μία και δύο εβδομάδες να αναλυθούν, θα εξαρτηθούν πολλά για τα επόμενα βήματα».

«Θα πρέπει να δούμε γενικότερα την εικόνα. Έχει η μετάλλαξη Δέλτα όλα τα δεδομένα για να γίνει το κυρίαρχο στέλεχος, καθώς θα εξελίσσεται το τέταρτο κύμα. Πρέπει να δούμε κατά πόσο το εμβόλιο μειώνει και την μεταδοτικότητα και τις σοβαρές νοσηλείες, εκεί νομίζω είναι το «κλειδί» για την επόμενη ημέρα», κατέληξε ο κ. Τσακρής.

