Κόσμος

Τατάρ: Τα τουρκικά drones θα μας προστατέψουν από τους Ελληνοκύπριους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπαράζ εμπρηστικών δηλώσεων απο τον ηγέτη του ψευδοκράτους, ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν στα Κατεχόμενα.

Η βάση των drones στα κατεχόμενα εξυπηρετεί την άμυνα των Τουρκοκυπρίων ισχυρίστηκε ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι ο λόγος που εξοπλίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία είναι επειδή μπορεί να έχει στο μυαλό της διάφορα πράγματα.

Σε συνέντευξή του στο CNN Τurk, ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε για τη βάση των drones στα κατεχόμενα ότι η ‘συμφωνία’ με την Τουρκία είχε υπογραφεί επί δικής του ‘πρωθυπουργίας’.

"Ασφαλώς είναι για το συμφέρον των Τ/Κ. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες αντιπολιτευτικές φωνές εντός της Κύπρου αλλά όλα αυτά είναι για την ασφάλειά μας. Όλος ο κόσμος γνωρίζει πόσο εξοπλίζονται οι Ελληνοκύπριοι. Κάθε χρόνο αγοράζουν 300 εκατομμύρια ευρώ όπλα”, ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ ενώ υποστήριξε ότι ο λόγος που εξοπλίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία είναι επειδή "στο μυαλό τους μπορεί να έχουν διάφορα πράγματα, γι' αυτό κι εμείς πρέπει να έχουμε την άμυνά μας στο πιο ψηλό της επίπεδο. Ασφαλώς η ισχύ της Τουρκίας είναι φανερή, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι”..

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, o Ερσίν Τατάρ όταν ρωτήθηκε εάν βρέθηκε φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο, είπε: "Δεν είμαι σε θέση να πω τίποτα για εκεί εγώ, επειδή αυτά αξιολογούνται. Η στάση μας με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι δεν επιτρέπουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων μας στην ανατολική Μεσόγειο. Επειδή οπωσδήποτε υπάρχουν αποθέματα φυσικού αερίου. Επειδή οι εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο πηγάζουν από την ύπαρξη αυτού του πλούτου”.

Όσον αφορά τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι στην Κύπρο δεν μπορούν να υπάρξουν δύο κράτη, ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε: "Αυτό που έχω να πω είναι ως ‘πρόεδρος’ της ‘τδβκ’, ως ηγέτης του ‘Τουρκοκυπριακού λαού’: Στην Κύπρο άλλωστε υπάρχουν δύο 'κράτη'. Στην Κύπρο από το 1963, δηλαδή από τις συμφωνίες του 1960 οι Ε/Κ δεν είχαν ποτέ την πρόθεση να συνεχίσουν εκείνη την Δημοκρατία, υπάρχει καθαρή δήλωση του Μακαρίου”.

Ο κατοχικός ηγέτης ισχυρίστηκε ότι μέχρι σήμερα η τουρκική πλευρά σε διάφορα σχέδια είπε ‘ναι’ και η ε/κ πλευρά τα απέρριψε. "Τώρα η επικεφαλής της ΕΕ να βγαίνει και να λέει εμείς δεν αποδεχόμαστε δύο κράτη στην πραγματικότητα αποτελεί έκφραση ότι κινείται με το δίδυμο Ε/κ – Ελλάδα επειδή έχουν πάρει το μέρος τους”, είπε ο Ερσίν Τατάρ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ματωμένη Γη” σε πρώτη προβολή από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)

“Game Of Chefs”: οι 3 κριτές (εικόνες)

“Καλοκαίρι Μαζί” στον ΑΝΤ1: καθημερινά από τις 12 Ιουλίου (εικόνες)