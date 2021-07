Τεχνολογία - Επιστήμη

Τραμπ: Μήνυση σε Facebook, Twitter και Google

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ καταθέτει ομαδική αγωγή στους τεχνολογικούς κολοσσούς με αφορμή των αποκλεισμό του.



Αποκλεισμένος από τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον απόηχο της φονικής επίθεσης οπαδών του στο Καπιτώλιο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την υποβολή ομαδικής αγωγής εναντίον του Facebook, του Twitter, του Google και των αφεντικών αυτών των τεχνολογικών κολοσσών, κατηγορώντας τους ως υπεύθυνους για μια «παράνομη, αντισυνταγματική λογοκρισία».

«Σήμερα, μαζί με το Ινστιτούτο Πολιτικής Πρώτα η Αμερική», έναν οργανισμό που προωθεί τις πολιτικές ''Πρώτα η Αμερική'' του Ντόναλντ Τραμπ, «καταθέτω, ως βασικός εκπρόσωπος, μια μείζονα ομαδική δικαστική ενέργεια εναντίον τεχνολογικών γιγάντων όπως το Facebook, το Google και το Twitter, καθώς και ενάντια στα αφεντικά τους, Μαρκ Ζάκεμπεργκ, Σούνταρ Πιτσάι και Τζακ Ντόρσεϊ», ανακοίνωσε ο δισεκατομμυριούχος στο γκολφ κλαμπ Μπεντμίνστερ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Όπως διευκρίνισε κατέθεσε τις αγωγές στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Φλόριντα.

