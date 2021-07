Αθλητικά

Euro 2020: Ιταλία - Αγγλία στον τελικό του Γουέμπλεϊ

Οι Άγγλοι κατάφεραν στο τέλος του αγώνα να κερδίσουν την Δανία και να περάσουν στον μεγάλο τελικό. Τα ρεκόρ του Κέιν και του Πικφορντ.

Η Αγγλκία νίκησε την Δανία στον δεύτερο ημιτελικό του Euro 2020 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Γουέμπλεϊ στις 11 Ιουλίου, όπου θα βρει απέναντι της την Ιταλία, που πήρε το "εισιτήριο" κερδίζοντας την Ισπανία, το βράδυ της Τρίτης.

Η Αγγλία «ξόρκισε την κατάρα» των αποκλεισμών στους τέσσερις προηγούμενους ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ 1990 και 2018, Ευρωπαϊκά του 1968 και 1996) και για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια (1966) προκρίθηκε σε τελικό κορυφαίου τουρνουά.

Το «αυστηρό» πέναλτι που υπέδειξε ο Ντάνι Μακέλι (αρχικά) και στη συνέχεια συμφώνησε και το VAR, στο 103΄ της παράτασης του δεύτερου ημιτελικού του Euro 2020 υπέρ των «Τριών Λιονταριών» έδωσε την ευκαιρία στον Χάρι Κέιν να πάρει το «ριμπάουντ» από την προσωρινή απόκρουση του Σμάιχελ και να στείλει την Εθνική Αγγλίας στον τελικό της Κυριακής (11/07) με αντίπαλο την Ιταλία. Η Αγγλία επιβλήθηκε με 2-1 της Δανίας, η οποία είχε προηγηθεί με τον Ντάμσγκααρντ στο 30ό λεπτό, αλλά στο 39΄ με το αυτογκόλ του Κιάερ το ματς είχε έρθει στα... ίσια.

Εξαιρετικό από κάθε άποψη ήταν το πρώτο 45λεπτο στο «Γουέμπλεϊ», που για πρώτη φορά απόψε από την έναρξη του τουρνουά ήταν γεμάτο στο 75% της χωρητικότητάς του. Οι 52.000 φίλαθλοι των Άγγλων είχαν δημιουργήσει μία φανταστική ατμόσφαιρα στο «ναό του ποδοσφαίρου», παρ΄ όλα αυτά οι Δανοί όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν αλλά μετά το 10ο λεπτό ισορρόπησαν πλήρως το ματς και «πατούσαν» καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 30ό λεπτό, μάλιστα, από το φοβερό φάουλ του Ντάμσγκααρντ η ομάδα του Χιούλμαντ άνοιξε το σκορ «παγώνοντας» το «Γουέμπλεϊ». Ήταν το δεύτερο γκολ του Δανού μέσου της Σαμπντόρια στο τουρνουά, με το οποίο παραβίασε για πρώτη φορά στο τουρνουά την εστία των Άγγλων.

Ο Πίκφορντ έκανε το απόλυτο ρεκόρ κάτω από τα δοκάρια των «τριών λιονταριών»

Ένα στοιχειωμένο ρεκόρ 55 ετών, «έσπασε» ο γκολκίπερ της Εθνικής Αγγλίας Τζόρνταν Πίκφορντ, στον εν εξελίξει ημιτελικό του Euro 2020 με τη Δανία στο Wembley.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας της Έβερτον και των «τριών λιονταριών», άφησε πίσω του κατά 7 λεπτά το ρεκόρ των 720 αγωνιστικών λεπτών απαραβίαστης εστίας που είχε ο θρυλικός Γκόρντον Μπανκς από το 1966.

Ο Πίκφορντ στις εμφανίσεις του κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής Αγγλίας, είχε δεχθεί γκολ για τελευταία φορά στις 15 Νοεμβρίου 2020 στον αγώνα με το Βέλγιο για το Nations League, με τον Ντρίες Μέρτενς των «κόκκινων διαβόλων» να παραβιάζει την εστία του στο 23ο λεπτό (τελικό σκορ 2-0 υπέρ των Βέλγων).

Έκτοτε κράτησε το «μηδέν» κατά σειρά: Στα 67 λεπτά του υπόλοιπου αγώνα με το Βέλγιο, στα 90 λεπτά των αγώνων με Ισλανδία (4-0), Αυστρία (1-0), Κροατία (1-0), Σκωτία (0-0), Τσεχία (1-0), Γερμανία (2-0), Ουκρανία (4-0) και στα 30 λεπτά του ημιτελικού με τη Δανία, μέχρι το φανταστικό φάουλ του Ντάμσγκάαρντ.

Σύνολο 727 λεπτά, με το ρεκόρ του Μπανκς να μπαίνει στο... χρονοντούλαπο και τον Πίκφορντ να ανεβαίνει στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας των «εκλεκτών» γκολκίπερς της Εθνικής Αγγλίας.

Τα λετπά που κράτησε το |μηδέν" ο Πικφορντ

Βέλγιο-Αγγλία 2-0 15/11/2020 Nations League 67’ (μετά το δεύτερο γκολ του Μέρτενς για το Βέλγιο)

Αγγλία-Ισλανδία 4-0 18/11/2020 Nations League 90’

Αγγλία-Αυστρία 1-0 02/06/2021 Φιλικός Αγώνας 90’

Αγγλία-Κροατία 1-0 13/06/2021 Euro 2020 90’

Aγγλία-Σκωτία 0-0 18/ 06/2021 Euro 2020 90’

Αγγλία-Τσεχία 1-0 22/06/2021 Euro 2020 90’

Αγγλία-Γερμανία 2-0 29/06/2021 Euro 2020 90’

Αγγλία-Ουκρανία 4-0 03/07/2021 Euro 2020 90’

Αγγλία-Δανία 07/07/2021 Euro 2020 30’ (μέχρι το γκολ του Ντάμσγκααρντ για τη Δανία)

Το πανέμορφο τέρμα του Ντάμσγκααρντ δεν επηρέασε τα «Τρία Λιοντάρια», που αντέδρασαν πάρα πολύ γρήγορα.

Αφού στο 36΄ ο Σμάιχελ έκανε απίστευτη επέμβαση στο εξ επαφής σουτ του Στέρλινγκ, στο 39΄ από το γύρισμα του Σακά ο Κιάερ στην προσπάθεια του να μην επιτρέψει στον Στέρλινγκ να σκοράρει το έκανε αυτός εις βάρος της ομάδας του για να έρθει με αυτό τον τρόπο το ματς στα ίσια (1-1).

Λίγα λεπτά μετά το γκολ του Ντάμσγκααρντ, η Αγγλία βρήκε τον δρόμο προς την ισοφάριση με το αυτογκόλ του Σίμον Κιάερ, το 11ο στο φετινό Euro. Η «βροχή» των αυτογκόλ ξεκίνησε στους ομίλους, συνεχίστηκε στους «16» και τους «8» και δεν σταματά ούτε στα ημιτελικά. Αυτή τη φορά, ευνοημένη ήταν η Αγγλία, που είδε τον Σίμον Κιάερ να κάνει την προβολή για να προλάβει τον Ραχίμ Στέρλινγκ από την πάσα του Σάκα και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Σμάιχελ, για το 1-1 στο 38'.

Αυτό ήταν το 11ο αυτογκόλ στο φετινό Euro και πρώτο υπέρ των Λιονταριών στην ιστορία της διοργάνωσης, σε μια φάση που ακολούθησε δευτερόλεπτα μετά την τεράστια ευκαιρία του Στέρλινγκ και το «όχι» του Δανού κίπερ.

Ο δημιουργός του γκολ της ισοφάρισης των Άγγλων, Μπουκαγιό Σακά, στην επιστροφή του στο αρχικό σχήμα μετά τον τραυματισμό του, έγινε σε ηλικία 19 ετών και 305 ημερών ο νεαρότερος Άγγλος που παίζει βασικός σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης.

Το δεύτερο μέρος δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, καθώς πέραν από την εδαφική υπεροχή των Άγγλων δεν σημειώθηκε ούτε μία κλασική ευκαιρία μπροστά από τις δύο εστίες, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να οδηγηθούν στην παράταση.

Εκεί ο ημιτελικός κρίθηκε από το αμφισβητούμενο, ίσως και τραβηγμένο πέναλτι που δόθηκε στην Αγγλία μετά την πτώση του Στέρλινγκ από μασρκάρισμα του Μέλε. Ο Μακέλι ήταν κοντά στην φάση και υπέδειξε την «εσχάτη των ποινών».

Ο Χάρι Κέιν έγινε ο πρώτος που χάνει πέναλτι σε παράταση Euro, αλλά σκόραρε με τη... δεύτερη και σφράγισε την ανατροπή της Αγγλίας στο 104', με το 10ο γκολ του σε μεγάλο τουρνουά που τον φέρνει ισόπαλο με τον Γκάρι Λίνεκερ. Ο Ραχίμ Στέρλινγκ κέρδισε το πέναλτι, ο Χάρι Κέιν το εκτέλεσε και ο Κάσπερ Σμάιχελ βγήκε νικητής. Ωστόσο, η απόκρουση ήταν ασταθής και ο στράικερ της Τότεναμ ευστόχησε σε δεύτερο χρόνο, σκοράροντας το πολυπόθητο γκολ για τα Λιοντάρια στο 104', με το οποίο αγκάλισαν την πρόκριση στον τελικό.

Έτσι, ο Κέιν έφτασε τα 4 γκολ στο φετινό Euro και τα 10 συνολικά σε μεγάλες διοργανώσεις, ισοφαρίζοντας το Νο1 των Άγγλων, Γκάρι Λίνεκερ!

Διαιτητής: Ντάνι Μακέλι (Ολλανδία)

Κίτρινες: Μαγκουάιρ - Βας

Οι συνθέσεις:

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Μαγκουάιρ, Στόουνς, Σο, Σακά (69΄ Γκρίλις - 106΄ Τρίπιερ), Ράις (95΄ Χέντερσον), Φίλιπς, Μάουντ (95΄ Φόντεν), Κέιν, Στέρλινγκ

ΔΑΝΙΑ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν (79΄ Άντερσεν), Κιάερ, Βέστεργκααρντ (105΄ Γουίντ), Στρίγκερ Λάρσεν (67΄ Βας), Χόιμπιεργκ, Ντιλέινι (88΄ Γένσεν), Μέλε, Μπρέθγουεϊτ, Ντόλμπεργκ (67΄ Νόργκααρντ), Ντάμσγκααρντ (67΄ Πόουλσεν)

