Κορονοϊός - Ραφήνα: δεκάδες πιθανά κρούσματα στο λιμάνι (εικόνες)

“Φουρτούνες” στα κλιμάκια του ΕΟΔΥ έφερε το πλοίο που κατέπλευσε από νησί των Κυκλάδων, μεταφέροντας 70 επιβάτες που θεωρήθηκαν ως “ύποπτα” κρούσματα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του rpn.gr:

"Το Super Express κατέπλευσε σήμερα στις 20.30 στο λιμάνι της Ραφήνας. Το δρομολόγιο αυτό όμως δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Με αυτό ταξίδεψαν πάνω από 70 άτομα- πολύ νεαρής ηλικίας- ύποπτα κρούσματα covid-19.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι 30 περίπου από αυτούς ήταν μια μεγάλη παρέα που κανόνισαν όλοι μαζί να επισκεφθούν την Ίο για ολιγοήμερες διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσαν οι ίδιοι, ξεκίνησαν από Αθήνα αλλά εκεί γνωρίστηκαν και με άλλα νεαρά παιδιά και πήγαν όλοι μαζί σε ένα μεγάλο πάρτι.

Κάποιοι λοιπόν αποδεδειγμένα και με συμπτώματα νόσησαν από κορονοϊό και έμειναν στην Ίο καθώς δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουν. Όλοι οι υπόλοιποι γύρισαν σήμερα στη Ραφήνα, αφού μπήκαν σε καραντίνα στο πλοίο, και ελέγθησαν με test από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, που είχε ειδοποιηθεί και βρισκόταν στον ειδικό χώρο του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας.

Ανά δεκάδες έβγαιναν από το πλοίο, και οδηγούντο από προσωπικό του ΕΟΔΥ με ειδικές στολές στο σημείο προκειμένου να κάνουν το τεστ.

Επί ποδός το Λιμενικό της Ραφήνας και δύο περιπολικά. Πολλοί γονείς βρίσκονταν επίσης εκεί, γεμάτοι αγωνία για τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αμέσως μετά θα γίνει πλήρης απολύμανση του πλοίου.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν τραβήχτηκαν από τις 21.00 έως τις 21.40 σήμερα.

