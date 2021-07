Κοινωνία

Δήμαρχος Ραφήνας: Δεκάδες κρούσματα σε παρέα από την Ίο

Ο Βαγγέλης Μπουρνούς στον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα» για τη μεγάλη παρέα που έφτασε στο λιμάνι με κορονοϊό.

Για την παρέα νεαρών που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, φτάνοντας στο λιμάνι της Ραφήνας μίλησε ο δήμαρχος Βαγγέλης Μπουρνούς στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ήταν ενημερωμένες οι Αρχές», σημείωσε ο δήμαρχος εξηγώντας ότι τα παιδιά που έφτασαν από την Ίο αντιμετωπίστηκαν εξ αρχής ως ύποπτα κρούσματα.

Οι 70 νεαροί απομονώθηκαν στο πλοίο και με την άφιξή τους στο λιμάνι της Ραφήνας «χωρίς να αναμειχθούν με τους υπόλοιπους» επιβάτες, υποβλήθηκαν σε rapid test, από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που τους περίμενε.

Επίσημη ανακοίνωση για το πόσοι από τους 70 επιβάτες από την Ίο βρέθηκαν θετικοί δεν υπάρχει, όμως σύμφωνα με τον Β.Μπουρνούς, «ανεπίσημα περίπου 30 βρέθηκαν θετικοί».

«Το δύσκολο είναι ότι η πληθυσμιακή ομάδα των νέων νιώθει μακριά από τον κορονοϊό, ορισμένοι από αυτούς δεν θέλουν να εμβολιαστούν, νιώθουν άτρωτοι», κατέληξε ο Δήμαρχος.

