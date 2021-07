Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “μαύρο” ρεκόρ θανάτων στον κόσμο

Ακόμη ένα “ψυχολογικό φράγμα” έσπασε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους, από τις επιπλοκές του φονικού ιού.

Ο παγκόσμιος απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού ξεπέρασε την Τετάρτη το τραγικό ορόσημο των 4 εκατομμυρίων, φθάνοντας τους 4.000.269 νεκρούς, σύμφωνα τα δεδομένα που συγκεντρώνει το αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Τα κρούσματα του ιού είχαν παράλληλα ξεπεράσει τα 185 εκατομμύρια σε παγκόσμια κλίμακα ως τις 21:21 χθες Τετάρτη (τοπική ώρα· 04:21 ώρα Ελλάδας), κατά τα στοιχεία της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη, με 606.215 θανάτους επί συνόλου 33.769.829 μολύνσεων. Πρόκειται αντίστοιχα για το 15% των θανάτων και το 18% των κρουσμάτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Ακολουθούν η Βραζιλία με 528.540 νεκρούς και η Ινδία με 404.211, ενώ πάνω από 120.000 θανάτους θρηνούν Μεξικό, Περού, Ρωσία, Βρετανία και Ιταλία.

Ο παγκόσμιος απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο νεκρούς την 28η Σεπτεμβρίου 2020, τα 2 εκατομμύρια την 15η Ιανουαρίου 2021 και τα 3 εκατομμύρια τη 17η Απριλίου 2021.

Ο απολογισμός του πανεπιστημίου, που βασίζεται στα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις και γενικά συνάδει με αυτόν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι χωρίς αμφιβολία πολύ υποτιμημένος.

