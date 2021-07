Κόσμος

Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι: Τέλος στις έρευνες για επιζώντες

Μόνο σορούς ανασύρουν από εδώ και στο εξής τα συνεργεία από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που έγινε τάφος για δεκάδες ανθρώπους.

Τα σωστικά συνεργεία αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην έρευνα για επιζώντες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας η οποία κατέρρευσε μέσα στη νύχτα την 24η Ιουνίου στη Φλόριντα, ανακοίνωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία αυτή με τουλάχιστον 54 νεκρούς, κατά τον πιο πρόσφατο αλλά ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, καθώς σχεδόν 90 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω ότι το απόγευμα πήραμε την εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να περάσουμε από τη φάση της έρευνας και διάσωσης σε αυτή της περισυλλογής» των πτωμάτων, είπε η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, διευκρινίζοντας ότι 86 κάτοικοι του κτιρίου παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι έρευνες 24 ώρες το 24ωρο εδώ και δύο εβδομάδες στον σωρό των συντριμμιών αυτής που ήταν 12ώροφη πολυκατοικία μπροστά στη θάλασσα στην κοινότητα Σέρφσαϊντ δεν επέτρεψε να ανασυρθεί κανένας επιζών, πέρα από έναν έφηβο την ημέρα της καταστροφής.

Μέλη σωστικών συνεργείων από το Μεξικό και το Ισραήλ με μεγάλη εμπειρία σε επιχειρήσεις του είδους συμμετείχαν στις έρευνες στο πλευρό των αμερικανών συναδέλφων τους στα συντρίμμια. Το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου, του λεγόμενου Champlain Towers South, κατέπεσε με τρόπο που ακόμη δεν έχει εξηγηθεί, αν και το κτίριο είχε φθορές.

Ό,τι απέμενε όρθιο από την πολυκατοικία κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενο τρόπο το βράδυ της Κυριακής, καθώς η αστάθειά του ήγειρε κίνδυνο για τη ζωή των μελών των σωστικών συνεργείων. Οι ομάδες μπόρεσαν κατόπιν να συνεχίσουν την έρευνα σε σημεία όπου δεν είχαν μπορέσει να φθάσουν.

Στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις καθώς η Φλόριντα πληττόταν από την τροπική καταιγίδα Έλσα.

Πριν το ανακοινώσει σε δημοσιογράφους η κυρία Λιβάιν Κάβα, ο Ρέι Τζαντάλα, ανώτερος αξιωματικός της πυροσβεστικής της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, είχε ενημερώσει κατ’ ιδίαν τα μέλη των οικογενειών των αγνοουμένων πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα τερματιζόταν, καθώς οι πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζήσαντες είναι «μηδενικές».

