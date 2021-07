Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος για μάσκα: ατελέσφορο μέτρο η πλήρης επαναφορά της (βίντεο)

Τι είπε για την Εστίαση και τους κλειστούς χώρους, τους εμβολιασμένους πελάτες και την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού των ατόμων άνω των 50 ετών.

«Εκτός από δύσκολο θα είναι και ατελέσφορο, ακόμη και αν αποφασίσουμε την πλήρη επαναφορά της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, διότι είναι μέτρο δύσκολο στην εφαρμογή του», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής που εισηγείται στην Κυβέρνηση μέτρα για την διαχείριση και την αντιμετώπιση της πανδημίας, απαντώντας σε ερώτημα για την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης.

Όπως είπε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, «πρέπει να επικεντρωθούμε στον εμβολιασμό, μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε μία εβδομάδα, μπορούν να εμβολιαστούν οι 600.000 πολίτες άνω των 50 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, ώστε να καλυφθούν».

Όπως επεσήμανε για την μετάλλαξη Δέλτα, «αυτή η μορφή της μετάλλαξης δεν έχει αποδειχθεί επικίνδυνη στην Βρετανία και το Ισραήλ, διότι εκεί οι πολίτες άνω των 50 ετών έχουν εμβολιαστεί, για να επαληθευθεί αυτό και στην Ελλάδα πρέπει να εμβολιαστούν οι πολίτες. Αν νοσήσουν οι νέοι θα το περάσουν και θα ανοσοποιηθούν, όμως θα μεταδώσουν τον ιό σε πολίτες άνω των 50 ετών και θα δούμε αύξηση των νοσηλευόμενων και των διασωληνωμένων».

Για όσους δηλώνουν ότι τάσσονται ενάντια στον εμβολιασμό, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ ανέφερε ότι «αυτοί οι οποίοι έχουν δεδομένη άποψη, πρέπει να βγουν και να πουν ευθαρσώς ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούν και να αναλάβουν τις ευθύνες. Οι υπόλοιποι πρέπει να εμβολιαστούν κανονικά. Ο μόνος τρόπος είναι να εμβολιαστούμε. Αυτό έκαναν στην Βρετανία και χθες είχαν 25.000 κρούσματα με 5 νεκρούς ή αντίστοιχα στο Ισραήλ».

«Δεν υπάρχει κανένα εμβόλιο που να μας καλύπτει 100%. Δεν πρέπει όμως να εστιάζουμε στην υποπερίπτωση, δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι δεν θέλω την «ομπρέλα» προστασίας που μου παρέχει το εμβόλιο», είπε ο κ. Εξαδάκτυλος.

Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις ιατρών που συστήνουν στους πελάτες τους να μην κάνουν το εμβόλιο, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είπε ότι δεν μπορεί ορισμένες περιπτώσεις, πέντε γιατρών να χαρακτηρίζουν έναν κλάδο με πάνω από 55.000 γιατρούς, ενώ παρότρυνε τους υπεύθυνους της εκπομπής «να βγάλετε αυτούς τους ανθρώπους που λένε όχι στο εμβόλιο και να τους ρωτήσετε αν έχουν κάνει το εμβόλιο ή ίδιοι και οι γονείς τους», αναφερόμενος εμμέσως στον Καθηγητή Φαρμακολογίας, Δημήτρη Κούβελα, ο οποίος μίλησε την Τρίτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Για τα θέματα που θα συζητήσει η Επιτροπή για να εισηγηθεί μέτρα στην Κυβέρνηση, ο κ. Εξαδάκτυλος είπε ότι αποδοτικά μπορεί να είναι μόνο τα αυστηρά μέτρα, τα οποία δεν χρειάζεται να ληφθούν και μπορούν να μην ληφθούν εάν εμβολιαστεί το ανεμβολίαστο κομμάτι του πληθυσμού άνω των 50 ετών.

Ερωτηθείς ένα η Επιτροπή εισηγηθεί, σε ότι αφορά την Εστίαση, να επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους να εισέρχονται και να εξυπηρετούνται μόνο εμβολιασμένοι πελάτες, ενώ έως τώρα υπήρχε ο προσανατολισμός της επιλογής από τους επιχειρηματίες για το αν θα εισέρχονται και οι μη ανεμβολίαστοι πελάτες σε αυτούς τους χώρους, ο κ. Εξαδάκτυλος άφησε να εννοηθεί ότι λογικά θα υπάρξει σχετική εισήγηση, λέγοντας ότι εάν υπάρξει τέτοια απόφαση θα βγάλει και από την δύσκολη θέση τους επιχειρηματίες σχετικά με την χρήση των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων τους.

