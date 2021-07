Τεχνολογία - Επιστήμη

Σαρηγιάννης – Κορονοϊός: Η μετάλλαξη Δέλτα θα επικρατήσει τέλος Ιουλίου

Τα προγνωστικά μοντέλα για το καλοκαίρι και οι τρόποι ανακοπής του νέου ισχυρότερου κύματος κορονοϊού.

Στα 2600 υπολογίζονται, σύμφωνα με τα μοντέλα του καθηγητή του ΑΠΘ Δημοσθένη Σαρηγιάννη τα κρούσματα στα τέλη Ιουλίου, ενώ το Δεκαπενταύγουστο οι προβλέψεις που βασίζονται στην ανάλυση των λυμάτων αναμένεται να φτάσουν στα 3500 κρούσματα ημερησίως.

«Αυτό που βλέπουμε οφείλεται στη χαλάρωση των μέτρων και ίσως και στην υπερβολική διασκέδαση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Δ.Σαρηγιάννης, εξηγώντας ότι προς το παρόν μόνο το 10- 15% των κρουσμάτων είναι της μετάλλαξης Δέλτα. «Η Δέλτα θα κυριαρχήσει τέλος Ιουλίου γι’ αυτό είναι κρίσιμο το τι θα κάνουμε τώρα», τόνισε και ερωτηθείς για το μπορούμε να κάνουμε για να το αποτρέψουμε, παρέπεμψε στις δηλώσεις του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, επίσης στον ΑΝΤ1 ότι, «προφανέστατα η λύση είναι ο γρήγορος εμβολιασμός».

«Οι εκλογές κερδίζονται πόρτα- πόρτα. Κάπως έτσι πρέπει να πείσουμε για τον εμβολιασμό κι αυτό χρειάζεται κινητοποίηση όλων, με τη συμμετοχή των Δήμων, της Εκκλησίας, όλων», συμπλήρωσε σχετικά και τόνισε:

«Είναι απαραίτητο να σταματήσουμε τη διασπορά νωρίτερα. Να μπορούμε να καταλάβουμε για ποια διασπορά πρόκειται και να πάμε σε στοχευμένη επιτήρηση».

Επιπλέον ο καθηγητής εκτιμά ότι για την ανακοπή του κύματος πρέπει να γίνονται «υποχρεωτικά self test σε όλους τους εργαζόμενους και συστάσεις σε αυτούς που δεν είναι υποχρεωμένοι» να τα κάνουν.

Επίσης, «να διευκολυνθούν όλοι να εμβολιαζόμαστε στον τόπο που βρισκόμαστε. Να γίνει ο εμβολιασμός όσο πιο εύκολος γίνεται».

«Αν ληφθούν μέτρα θα πρέπει να είναι σοβαρά και να τηρηθούν», είπε και πρότεινε «μάσκα παντού και απαγόρευση της εστίασης σε εσωτερικούς χώρους».

