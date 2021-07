Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – κορονοϊός: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Τόκιο

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύσσεται το μητροπολιτικό κέντρο του Τόκιο, λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ετοιμάζεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας ως και την 22η Αυγούστου εν μέσω του νέου κύματος μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό, δήλωσε αρμόδιος υπουργός, εξέλιξη η οποία ρίχνει βαριά σκιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο υπουργός Οικονομίας Γιασουτόσι Νασιμούρα, στον οποίο έχει ανατεθεί να συντονίσει την κυβερνητική αντίδραση στην πανδημία, διευκρίνισε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιβληθεί από τη 12η Ιουλίου.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που αναβλήθηκαν το 2020 εξαιτίας της πανδημίας, θα διεξαχθούν από την 23η Ιουλίου ως την 8η Αυγούστου.

