Πολιτική

Κορονοϊός - Βορίδης για αρνητές εμβολιασμού: η ατομική ευθύνη έχει και συνέπειες

Τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών για τις στοχευμένες δράσεις στήριξης όσων πλήττονται, την πορεία των εμβολιασμών και το “ακορντεόν” στην λήψη μέτρων.

«Στην πραγματικότητα η Κυβέρνηση προσαρμόζει την στάση της με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, άλλοτε πηγαίνουμε σε χαλάρωση και άλλοτε στην άλλη πλευρά», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών στον ΑΝΤ1, με αφορμή την συζήτηση για την λήψη νέων μέτρων, λόγω της έξαρσης στα κρούσματα κορονοϊού.

Όπως ανέφερε ο Μάκης Βορίδης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», οι αποφάσεις είναι σχετικές με την πραγματική εικόνα που υπάρχει κάθε φορά.

Ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι «οι εμβολιασμένοι ενήλικες είναι στο 56% του πληθυσμού, μαζί με όσους έχουν νοσήσει και έχουν αναρρώσει ξεπερνάει το 60%. Ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να πείσουμε και αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, ώστε να εμβολιαστούν. Αυτό γίνεται από την Κυβέρνηση, από τα μέσα ενημέρωσης, από όλους. Εγώ δεν αποκλείω από αυτό την ατομική ευθύνη. Πρέπει κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο, να κλείσει το ραντεβού για να εμβολιαστεί».

«Η επιτομή του επιχειρήματος “γιατί πρέπει να γίνει το εμβόλιο”, είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός ό,τι “το 99% όσων έχασαν την ζωή τους, εάν είχαν κάνει τα εμβόλια, δεν θα είχαν πεθάνει”», είπε ο κ. Βορίδης.

Σχολιάζοντας τις αντίθετες φωνές και όσους ακολουθούν όσα αναφέρονται από εκείνες, ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι «αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούμε την πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας και όχι κάποιες μειοψηφικές φωνές, που πάντοτε υπάρχουν σε επιστημονικά δεδομένα. Το θέμα είναι ποιόν θα ακούσουμε; Αυτόν που έχει την διαφορετική άποψη ή αυτό που λένε οι διεθνείς οργανισμοί και η πλειοψηφία των ειδικών;».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο η συζήτηση για την επιβολή περιορισμών στους μη εμβολιασμένους, ο κ. Βορίδης είπε ότι «καθώς υπάρχει διαθέσιμο το εμβόλιο, πρέπει όχι να απειλήσουμε, αλλά να ενημερώσουμε κάποιον για τα μέτρα, ώστε να μην βρεθεί μετά κάποιος να πει “δεν μου το είχες πει ότι θα ληφθούν μέτρα, αλλιώς θα το είχα κάνει”. Η ευθύνη έχει μέσα της και την έννοια της συνέπειας».

«Δεν νομίζω ότι σε όλη αυτήν την βαθιά κρίση το Κράτος άφησε κάποιον αβοήθητο ούτε πρόκειται να το κάνει. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε καθολικό lockdown και ότι πρέπει να είναι στοχευμένα τα όποια μέτρα στήριξης. Πιά οι παρεμβάσεις υποστήριξης έχουν ένα στοχευμένο χαρακτήρα, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη», επεσήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Τέλος, ο κ. Βορίδης ξεκαθάρισε πως είναι αντίθετος σε προσωπικό επίπεδο στην έννοια του lockdown, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, λέγοντας ακόμη ότι εξ όσων γνωρίζει δεν συζητείται τέτοιο ενδεχόμενο ούτε από την Επιτροπή των λοιμωξιολόγων.





