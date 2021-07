Κόσμος

Ιράκ: Στοχευμένες επιθέσεις κατά Αμερικανών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και βόμβες κατά αμερικανικής βάσης.

Τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, έπειτα από ένα 24ωρο που σημαδεύτηκε από μια από τις μεγαλύτερες σειρές επιθέσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην επικράτεια του Ιράκ και μια απόπειρα επίθεσης με UAV που απετράπη στη γειτονική Συρία.

Οι επιθέσεις αυτές, για τις οποίες σπανίως αναλαμβάνεται η ευθύνη αλλά χαιρετίζονται από φιλοϊρανικές ιρακινές παρατάξεις, φάνηκαν να είναι συντονισμένες και σημειώθηκαν οκτώ ημέρες μετά τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα στη Συρία και στο Ιράκ εναντίον εγκαταστάσεων της συμμαχίας Χασντ αλ Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), ομπρέλας διάφορων φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων, που τυπικά αποτελεί πλέον μέρος του τακτικού στρατού.

Τουλάχιστον δέκα μέλη της σκοτώθηκαν στις αμερικανικές επιδρομές και η Χασντ υποσχέθηκε να «εκδικηθεί» γι’ αυτούς.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη τρεις ρουκέτες έπεσαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, ανέφερε ο ιρακινός στρατός.

Συστοιχίες των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM που έχουν εγκαταστήσει οι Αμερικανοί για την προστασία του στρατιωτικού και διπλωματικού προσωπικού τους ενεργοποιήθηκαν μέσα στη νύχτα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο ιρακινός στρατός διαβεβαίωσε ότι οι ρουκέτες δεν χτύπησαν την πρεσβεία την ίδια αλλά σημεία κοντά της στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη.

Πηγές προσκείμενες στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως οι Αμερικανοί αναχαίτισαν μία από τις ρουκέτες, όμως μια δεύτερη έπεσε μέσα στην περίμετρο της πρεσβείας.

Χθες το μεσημέρι σημειώθηκε επίθεση εναντίον της αεροπορικής βάσης Άιν αλ Άσαντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανοί στρατιωτικοί, στο δυτικό τμήμα του Ιράκ, που καλύπτεται από έρημο.

Όχι λιγότερες από δεκατέσσερις ρουκέτες «έπληξαν τη βάση και την περίμετρό της. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα άμυνας», ανέφερε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στο Ιράκ, ο συνταγματάρχης Γουέιν Μαρότο.

Στην επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αμερικανοί στρατιωτικοί, διευκρίνισε.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας, που αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στον πόλεμο εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ανέφεραν πως απέτρεψαν επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον μεγάλης βάσης του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο ανατολικό τμήμα της Συρίας, στο πετρελαϊκό κοίτασμα Αλ Όμαρ.

Την ευθύνη για την επίθεση στο έδαφος του Ιράκ ανέλαβε οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Ταξιαρχίες εκδίκησης για τον θάνατο του Αλ Μουχάντις», υποσχόμενη να «αναγκάσει τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν την ιρακινή επικράτεια».

Η ως χθες παντελώς άγνωστη οργάνωση χρησιμοποίησε το όνομα του άλλοτε 2ου τη τάξει της Χασντ, του Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πανίσχυρο ιρανό στρατηγό Κάσεμ Σουλεϊμάνι στην αμερικανική αεροπορική επιδρομή που έγινε τον Ιανουάριο του 2020 στη Βαγδάτη κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ.

Διάφορες φράξιες της Χασντ «έλαβαν διαταγή να πολλαπλασιάσουν τις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανών στο Ιράκ», δήλωνε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη συμμαχία αυτή, που έχει μετατραπεί σε δύναμη που δεν μπορεί να παρακάμψει κανένας στο Ιράκ. Η χώρα αυτή έχει μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα των δύο βασικών της συμμάχων, των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ιρανός στρατηγός Ισμαήλ Κανί, ο διάδοχος του Σουλεϊμάνι, πήγε στη Βαγδάτη στις αρχές του μήνα για να συναντηθεί με παράγοντες προσκείμενους στην Τεχεράνη, ανάμεσά τους ηγέτες παραστρατιωτικών οργανώσεων.

Από την αρχή του 2021 έχουν σημειωθεί κάπου πενήντα επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ, όπου παραμένουν ανεπτυγμένοι 2.500 στρατιωτικοί των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού που σχηματίστηκε εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Οι ενέργειες αυτές έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Η Άιν αλ Άσαντ έγινε στόχος επίθεσης με τρεις ρουκέτες τη Δευτέρα και μερικές ώρες αργότερα η αμερικανική πρεσβεία απειλήθηκε από UAV, που κατέρριψε συστοιχία του συστήματος C-RAM.

Το βράδυ της Τρίτης έγινε επίθεση με UAVs παγιδευμένα με εκρηκτικά εναντίον του αεροδρομίου της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν (βόρεια), όπου φιλοξενείται επίσης βάση του διεθνούς συνασπισμού.

Για τον ιρακινό αναλυτή Αλί Μπέντερ, οι επιθέσεις αυτές είναι πάνω απ’ όλα «επιδείξεις δύναμης», αλλά «δεν έχουν επίπτωση στην αμερικανική παρουσία στο Ιράκ».

Οι επιθέσεις με UAVs παγιδευμένα με εκρηκτικά, τεχνική που άρχισε να χρησιμοποιείται περί τα μέσα του Απριλίου στο Ιράκ, έχει μετατραπεί σε πονοκέφαλο για τον συνασπισμό, καθώς μπορεί να ξεφύγουν από τα συστήματα C-RAM.

Ένδειξη της ανησυχίας των ΗΠΑ για τις επιθέσεις με UAVs: προσέφεραν πρόσφατα αμοιβή ύψους ως και τριών εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες οι οποίες θα επέτρεπαν να εξιχνιαστούν οι επιθέσεις εναντίον των συμφερόντων τους στο Ιράκ.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκρινε χθες βράδυ ότι οι επιθέσεις είναι «αντιπροσωπευτικές της απειλής που αποτελούν οι φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις για την εθνική κυριαρχία και τη σταθερότητα του Ιράκ».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βορίδης για αρνητές εμβολιασμού: η ατομική ευθύνη έχει και συνέπειες

Ολυμπιακοί Αγώνες – κορονοϊός: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Τόκιο

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: ο μάνατζερ της παραιτήθηκε μετά από 25 χρόνια