Ζωγράφου: απόπειρα βιασμού 21χρονης (βίντεο)

Τρόμος τη νύχτα για την επίθεση στην κοπέλα, ενώ πήγαινε στο περίπτερο. Αναφορές για αρκετές απόπειρες στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Τον τρόμο βίωσε μια 21χρονη στην περιοχή του Ζωγράφου, το βράδυ της Τρίτης, καθώς ένας άνδρας την πλησίασε και της επιτέθηκε με στόχο να την βιάσει, όπως καταγγέλλεται.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία τη νύχτα, ενώ η κοπέλα πήγαινε σε περίπτερο της περιοχής, που λειτουργεί όλο το 24ώρο.

Ενώ εκινείτο στον δρόμο, η κοπέλα αντιλήφθηκε όπως είπε να υπάρχει κάποια παρουσία πίσω της.

Σχεδόν αμέσως μετά, ένας άνδρας έπεσε επάνω της από πίσω, άρχισε να την χαϊδεύει στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και επιχείρησε να βιάσει.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για έναν μελαμψό άνδρα, αναστήματος γύρω στα 1,70 μέτρα.

Μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, στο οποίο πήγαινε η κοπέλα για να ψωνίζει, όταν δέχθηκε την επίθεση, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλές αναφορές για βιασμό ή απόπειρα βιασμού στην περιοχή του Ζωγράφου.

Είπε ακόμη ό,τι υπάρχουν και τουλάχιστον 4-5 επίσημες καταγγελίες, μία εκ των οποίων αφορά την σύντροφο φίλου του, που δέχθηκε επίθεση από άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να την βιάσει.

