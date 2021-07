Κοινωνία

Φωτιά στην Xίο: Εκκένωση οικισμών - Τραυματισμός πυροσβέστη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τιτάνια η προσπάθεια επίγειων και εναέριων δυνάμεων, εν μέσω ισχυρών ανέμων, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κατάβασης, στην Χίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξεκίνησε μέσα από τον οικισμό και πιθανολογείται ότι οφείλεται σε βραχυκύκλωμα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της περιοχής.

Το πύρινο μέτωπο κινείται πάνω από την Κατάβαση, ενώ πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί το πύρινο μέτωπο κινήθηκε προς την Σιδηρούντα και εκεί επικεντρώθηκε η προσπάθεια των επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η Κατάβαση έχει εκκενωθεί από τις δύο οικογένειες που κατοικούν στο χωριό, ενώ έχει εκκενωθεί και η Κοινότητα Διευχών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και έτσι συνολικά θα επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το αερομεταφερόμενο πεζοπόρο τμήμα Σάμου, 3 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη (2 Καναντέρ 215, 2 Καναντέρ 415, 2 PZL και το BERIEV -200).

Επίσης, μεταβαίνουν με Αεροσκάφος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 25 πυροσβέστες του αερομεταφερόμενου πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ. Το έργο των πυροσβεστών, συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Eπίσης μεταβαίνουν με Α/Φ ATR της ΓΓΠΠ 25 πυροσβέστες του αερομεταφερόμενου πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2021

Στο πλαίσιο της κατάσβεσης ένας πυροσβέστης λιποθύμησε από εισπνοή καπνών και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ακόμη, μηχανήματα και προσωπικό του Στρατού έχουν σταλεί στην περιοχή για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης. Επίσης, με εντολή ΓΕΕΘΑ έχει ζητηθεί να παρασχεθεί όση δύναμη ζητηθεί για να αντιμετωπιστεί η πύρινη λαίλαπα.

Πηγή: politischios.gr - Alithia.gr - Chiosin.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Handelsblatt για Μητσοτάκη: πιο εδραιωμένος παρά ποτέ

Σύλβια Πλαθ: Στο σφυρί προσωπικά αντικείμενα και επιστολές της

Η Αϊτή “πάγωσε” από τη δολοφονία του Προέδρου (εικόνες)