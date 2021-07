Παράξενα

Βουλγαρία: Κατεδάφιση φουγάρων σε 4 δευτερόλεπτα (βίντεο)

Μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για να πέσουν τα 120 μέτρων φουγάρα από τα εκρηκτικά.

Ελεγχόμενη έκρηξη στη Βουλγαρία προκάλεσε την κατάρρευση των φουγάρων ενεργειακού εργοστασίου.

Τα φουγάρα ύψους 120 μέτρων έπεσαν μέσα σε 4 δευτερόλεπτα.

Η κατεδάφισή τους ήταν απαίτηση του νέου ιδιοκτήτη της γης και για να πραγματοποιηθεί αποκλείστηκε η περιοχή.

Πρόκειται για φουγάρα εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που ηλεκτροδοτούσε χιλιάδες νοικοκυριά.

Το εργοστάσιο TPS χρεοκόπησε το 2013.

