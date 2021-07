Πολιτική

Κορονοϊός: Κικίλιας - Τσιόδρας στην Ιερά Σύνοδο για το “πατριωτικό καθήκον” του εμβολιασμού

Την ανάγκη για άμεσο εμβολιασμό επεσήμανε ο Υπ. Υγείας. Τι είπε για την Ιό και τα δεκάδες κρούσματα κορονοϊού και το ενδεχόμενο για τοπικά lockdown.

O Σωτήρης Τσιόδρας έχει αποσυρθεί από τις ενημερώσεις και τηn δημοσιότητα για να αφοσιωθεί στο ερευνητικό του έργο, αλλά θα βρεθεί στο πλευρό του Βασίλη Κικίλια για να επισκεφτούν την Ιερά Σύνοδο για τους εμβολιασμούς, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Έτσι, την άλλη Τρίτη οι Βασίλης Κικίλιας και Σωτήρης Τσιόδρας θα βρεθούν στην Ιερά Σύνοδο προκειμένου να έχουν συνομιλίες για τους εμβολιασμούς και την επιχείρηση πειθούς των πολιτών και από του άμβωνος. Ακόμη, αναμένεται να συζητηθεί και η στάση αρκετών ιερέων ενάντια στον κορονοϊό και τα εμβόλια.

Αφορμή θα ειναι και τις καταγγελίες ότι ιερείς στην Κρήτη αρνούνται τη Θεία Κοινωνία σε εμβολιασμένους!

«Να εμβολιαστούμε όλοι»

«Όλοι αγαπάμε τη χώρα μας και θέλουμε να στηρίξουμε την οικονομία μας γι’ αυτό και πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι» τόνισε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας πως είναι πατριωτικό καθήκον για όλους ο εμβολιασμός. Ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι εφικτό να φτιάξουμε το τείχος ανοσίας μέχρι τον Σεπτέμβριο και να προφυλάξουμε την κοινωνία από ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας, ενώ τόνισε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες υγείας για να κερδίσουμε την ελευθερία μας.

Οι εμβολιασμοί και τα τεστ είναι τα όπλα μας, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ αναφερόμενος στο πλοίο που έφτασε στη Ραφήνα από την Ίο είπε ότι ο μέρος όρος των παιδιών που βρέθηκαν θετικά είναι 17 ετών και θα γίνουν δειγματοληψίες και σε άλλα πλοία. Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, «είναι 14 κρούσματα στους 81, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου από τον ΕΟΔΥ».

Σχετικά με το ενδεχόμενο τοπικών lockdown, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως «οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης είναι στα πλαίσια της βοήθειας και της στήριξης με τεστ και οδηγίες. Εκεί που πρέπει να ληφθούν μέτρα θα ληφθούν».

Για τις καταγγελίες σε βάρος του Νίκου Χαρδαλιά πως με δική του εντολή μπήκαν στη χώρα τέσσερα άτομα που νοσούσαν και βρίσκονταν στην αποστολή της Φενέρμπαχτσε για αγώνα με τον Παναθηναϊκό πέρυσι τον Οκτώβριο, ο Βασίλης Κικίλιας στάθηκε στο πλευρό του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, λέγοντας «υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά δίνουν μάχη. Πρωτεύον είναι αυτό. Σε μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό της, νομίζω ότι από όλους πρέπει να προταχθεί αυτό. Δεν είναι κομματικό αλλά εθνικό».

Για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ο υπουργός Υγείας είπε «Έχω πει δημοσίως ποια είναι η θέση μου. Οι αποφάσεις παίρνονται από την κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι σε χώρους υψηλού κινδύνου όπως είναι οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο πρωθυπουργός είπε ότι όλα θα ξεκινήσουν από το φθινόπωρο».

