Κορονοϊός: Γιατρός πέταξε τα εμβόλια στα σκουπίδια αντί να εμβολιάσει πολίτες

Καταγγελία ότι ειδικευόμενος γιατρός έκανε πως εμβολίασε γνωστούς του, πετώντας τα εμβόλια έγινε για το Ασκληπιείο Βούλας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, «την Κυριακή στις 16:15 ειδικευόμενος γιατρός του νοσοκομείου Ασκληπιείου 50 χρονών επισκέφθηκε το εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου και ζήτησε από το προσωπικό να κάνει ο ίδιος τα εμβόλια σε πέντε γνωστούς του, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες που είχαν κλεισμένα ραντεβού γιατί δήθεν φοβόταν.

Ο ίδιος ως γιατρός είχε απασχοληθεί στο εμβολιαστικό κέντρο και δεν προκάλεσε υποψίες.Από τα καταγγελλόμενα υπήρχε σχέδιο να κάνει εμβολιασμούς ‘μαϊμού’ για να πάρουν οι γνωστοί του τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Στο πρώτο άτομο που πήγε να εμβολιάσει πέταξε πρώτα το υγρό έξω.

Έγινε αντιληπτός από το προσωπικό και του έγιναν παρατηρήσεις, ενώ έφυγε παίρνοντας μαζί του δύο, τρία φλακόν εμβολίων.

Η διοίκηση συνομίλησα με τον αν. Διοικητή έπραξε τα δέοντα. Δεν του ανανέωσε τη σύμβαση, έστειλε την υπόθεση στον εισαγγελέα και διέταξε επείγουσα ΕΔΕ».

«Εάν πράγματι αποδειχθεί αυτό που ενυπόγραφα καταγγέλθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας είναι ντροπή, καθώς επίσης σοβαρό πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα.

Τέτοια άτομα δεν έχουν θέση ανάμεσά μας.

Θίγουν την τιμή και την υπόληψη, συκοφαντούν τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την καταπολέμηση της πανδημίας, αναιρούν την προσπάθεια που κάνουμε για την συμμετοχή των πολιτών στον εμβολιασμό με εθελοντικό τρόπο ως ανάγκη ζωής», σχολιάζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, καταλήγοντας πως «τελικά δεν είναι θέμα μόρφωσης η συμμετοχή στον εμβολιασμό όπως κάποιοι ισχυρίζονται» και ζητώντας «τη βαρύτερη τιμωρία αν αποδειχθούν τα καταγγελλόμενα».

