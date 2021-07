Κοινωνία

Χαλκιδική: πυροβολισμοί έξω από μπαρ (βίντεο – ντοκουμέντο)

Κάμερα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε τις εικόνες με έναν 25χρονο να πυροβολεί κατά δύο 20χρονων, τραυματίζοντας τον έναν.

Ξημερώματα Δευτέρας 14 Ιουνίου, στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Η κάμερα από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που είναι τοποθετημένη σε είσοδο καταστήματος, καταγράφει κάθε κίνηση έξω απ’ αυτό. Τις δυο νεαρές γυναίκες που χαιρετιούνται, τον υπόλοιπο κόσμο που στέκεται στο πεζοδρόμιο αλλά και κάτι περίεργους τύπους με χιαστί τσάντες ώμου. Όπως διακρίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr, εκεί που όλα δείχνουν ότι η βραδιά εξελίσσεται ήρεμα, ξαφνικά, ένας εκ των παρευρισκομένων που φοράει πράσινο μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι και χιαστί τσάντα ώμου αφού φαίνεται να λέει κάτι σε έναν άλλον άνδρα με λευκό πουκάμισο, φεύγει από τη θέση του και επιτίθεται σε έναν σωματώδη άνδρα με λευκό μπλουζάκι και μαύρο γιλέκο.

Τον γρονθοκοπά με δύναμη στο κεφάλι και στο σώμα. Εκείνος αντιδρά, βγάζοντας από την τσάντα του ένα πιστόλι. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου η φαινομενικά ήρεμη βραδιά εξελίσσεται σε αληθινό εφιάλτη.

Οι θαμώνες του μπαρ πανικόβλητοι τρέχουν να φύγουν καθώς οι δυο άνδρες κυνηγιούνται στους γύρω δρόμους. Η σύρραξη γενικεύεται και στον καυγά μπαίνουν κι άλλοι. Όπως θα παρατηρήσετε στο βίντεο ντοκουμέντο, ο άνδρας με το λευκό μπλουζάκι και το μαύρο γιλέκο πυροβολεί αρχικά στο πεζοδρόμιο και η σφαίρα εξοστρακίζεται. Επικρατεί ξανά πανικός καθώς ο πιστολέρο στρέφει το όπλο του εναντίον του άνδρα που τον είχε χτυπήσει και ενός ακόμη. Πυροβολεί ξανά, αυτή τη φορά προς το μέρος τους και τους τραυματίζει.

Έπειτα ο 25χρονος πιστολέρο παραδίνεται στο Τμήμα Εκβιαστών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και μεταφέρεται στην Ασφάλεια Πολυγύρου. Οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, ο οποίος διατάσσει την προφυλάκιση του.

«Δυστυχώς μία ανέμελη, νυχτερινή έξοδος, κόντεψε να καταλήξει σε τραγωδία. Ο εντολέας μου, θύμα παρεξήγησης, μεταξύ άλλων δύο, βρέθηκε στο νοσοκομείο έχοντάς δεχθεί σφαίρα από πυροβόλο όπλο. Και όλα αυτά χωρίς ο ίδιος να καταλάβει τον λόγο της επίθεσης. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις νέους ανθρώπους, να μην μπορούν να χαλιναγωγήσουν τον εκνευρισμό τους, την ένταση τους και να παρατάσσουν ένα όπλο για να λύσουν μία παρεξήγηση. Είναι λυπηρό μια νυχτερινή έξοδος να καταλήξει σε λεκέ αίματος και δακρύων», αναφέρει η συνήγορος υπεράσπισης του 20χρονου, Ανθούλα Ανάσογλου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των νεαρών που τραυματίστηκαν, ως αιτία της ρήξης ανάμεσα στις δυο παρέες φέρεται να ήταν μια κοπέλα.

Πηγή: protothema.gr

