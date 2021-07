Παράξενα

Τροχαίο στην Αλεξάνδρας: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκαλώντας κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο κέντρο της Αθήνας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην κάθοδο της Αλεξάνδρας, στο ύψος του Πεδίου του Άρεως, όταν μία οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το όχημα ανετράπη και η οδηγός τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει άγνωστη.

Λόγω του τροχαίου δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

