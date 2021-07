Life

Η Μαντώ στο “Πρωινό” για την “σχέση” με πολιτικό, τους θαυμαστές και τα παιδιά της

Τι λέει η τραγουδίστρια για την εμφάνιση της στην Eurovision, τον τρίτο γάμο και την έγκριση των παιδιών της για τις σχέσεις της.

«Ήμουν με τον πρώτο μου σύζυγο σε συναυλία και ο κόσμος δεν με άφηνε να φύγω, φωνάξαμε τους ανθρώπους της ασφάλειας για να μπορέσουμε να φύγουμε», είπε η Μαντώ στο «Πρωινό», ενθυμούμενη ακραία περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει από θαυμαστές της, ενώ, όπως ανέφερε, σε άλλη περίπτωση, «μια θαυμάστρια είχε πάρει ένα ψαλίδι και έκοβε τούφες από τα μαλλιά μου».

Είπε ακόμη ότι «το μεγαλύτερο ψέμα που έχουν πει για μένα είναι ότι είχα σχέση με έναν πολιτικό, τον Βύρωνα Πολύδωρα. Δεν τον ήξερα, είχαμε συναντηθεί σε μια εκπομπή».

Σε ότι αφορά την εμφάνιση της στην Eurovision, όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα με ντεκολτέ, η Μαντώ είπε «δεν ξέρω αν ήταν εντυπωσιακό… Ήμουν πάντα λίγο “συντηρητικούρα” στο ντύσιμο».

Σχετικά με το βάρος της, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι έχει ταλαιπωρηθεί με δίαιτες προκειμένου να χάσει κιλά και ότι ήταν 54 κιλά, ενώ αποκάλυψε ότι «έμενα νηστική, δεν έπινα νερό από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ που θα τραγουδούσα, για να φαίνεται “πλάκα” το στομάχι μου στην πίστα».

«Τα παιδιά μου δεν έχουν την διάθεση για το τραγούδι, όπως είχα εγώ από τα 10 μου χρόνια, που ήξερα τι θα κάνω. Είναι περισσότερο προς την Ιατρική, προς τον μπαμπά τους», είπε η Μαντώ για τον γιό και την κόρη της.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να ξαναφτιάξει την ζωή της, η τραγουδίστρια απάντησε «έχω περάσει δύο γάμους και δύο διαζύγια. Θέλω, αν κάνω τρίτο γάμο, να είναι και ο τελευταίος. Θέλω να είμαι πολύ σίγουρη».

Προσέθεσε ότι μιλά ανοιχτά με τα παιδιά της για τις σχέσεις της και αποκάλυψε ότι κάποια φορά που της είπε η κόρη της ότι δεν της άρεσε ο σύντροφος που είχε η Μαντώ, εκείνη τον χώρισε.

Παρακολουθείστε το απόσπασμα με την Μαντώ, στο «Πρωινό»:

