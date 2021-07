Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Ανεβαίνει ο “ρυθμός” υποβολής

«Ανέβηκαν» οι στροφές στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και η λήξη της προθεσμίας.

Με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό συνεχίζεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ήδη από τα τέλη Ιουνίου το ημερήσιο πλήθος υποβολών άγγιξε τις 80.000 δηλώσεις, ενώ την εβδομάδα που διανύουμε έφτασε τις 108.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Συνολικά, τις πρώτες 42 ημέρες λειτουργίας της εφαρμογής, έχουν υποβληθεί 1,74 εκατ. δηλώσεις, ενώ πέρυσι, στο ίδιο διάστημα, είχαν υποβληθεί 1,21 εκατομμύρια.

Δηλαδή, εφέτος οι δηλώσεις είναι αυξημένες, στο συγκεκριμένο διάστημα, κατά 530 χιλιάδες.

Εκτιμάται ότι, στις ημέρες που απομένουν έως τις 27 Αυγούστου, οπότε και λήγει η σχετική προθεσμία, θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή των εφετινών δηλώσεων. Μετά, μάλιστα, και την επίλυση από το υπουργείο Εργασίας του θέματος με την αποστολή του αρχείου με τις αποζημιώσεις των εργαζομένων σε αναστολή, το σύνολο των σχετικών στοιχείων έχει αναρτηθεί και προσυμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ.

Η προθεσμία των δηλώσεων και ο ΕΝΦΙΑ

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 27 Αυγούστου είναι σημαντική και για έναν ακόμη λόγο:

Για να υπολογιστεί ο εφετινός ΕΝΦΙΑ, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από τις δηλώσεις εισοδήματος. Αν η προθεσμία παραταθεί, τότε ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί αργότερα και, συνεπώς, θα πρέπει να καταβληθεί σε λιγότερες δόσεις από τις προβλεπόμενες.

