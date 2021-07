Life

Κι όμως υπάρχουν ξηροί καρποί που αδυνατίζουν!

Ποιες είναι οι ανάλατες ποικιλίες που είναι υπερτροφές.

Αυτό που πιστεύουμε οι περισσότεροι για τους ξηρούς καρπούς είναι ότι παχαίνουν. Και πράγματι, μπορεί να παχύνουν, γιατί είναι πλούσιοι σε θερμίδες και οι πολλές ποικιλίες - ιδιαίτερα αυτές που συνοδεύουν το ποτό μας κατά την έξοδό μας - έχουν αλάτι.

Η αλήθεια όμως είναι ότι οι ξηροί καρποί στις ανάλατες ποικιλίες είναι υπερτροφές και, όταν καταναλώνονται σε μικρές ποσότητες, μπορεί να μας βοηθήσουν στην απώλεια βάρους. Aκόμα και να βοηθήσουν στο κάψιμο του επίμονου λίπου που συσσωρεύεται στην κοιλιά. Όπως εξηγεί η Αναστασία Δουλγέρη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, οι ξηροί καρποί ως ενδιάμεσο των γευμάτων σνακ μειώνουν την ινσουλινοαντίσταση και βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου ακόμη και στους διαβητικούς.

