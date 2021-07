Κόσμος

Πρόεδρος Κομισιόν για Τουρκία: Όταν μιλούν στην Κύπρο, μιλούν στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επανέλαβε ότι δεν είναι αποδεκτή η λύση των δύο κρατών στην Κύπρο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν θα αποδεχθούμε ποτέ λύση δύο κρατών στην Κύπρο, είμαστε σταθεροί σε αυτό και άκρως ενωμένοι», δήλωσε από την Κύπρο, όπου βρίσκεται, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Παραδίδοντας την έγκριση του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κυπριακή Δημοκρατία στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε και στα σχέδια του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπν Ερντογάν να επισκεφθεί τα κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το τι μπορεί να αναμένει η Κύπρος από την ΕΕ, δήλωσε: «Αυτό που μπορεί να αναμένει η Κύπρος -και είναι το πλέον πολύτιμο κομμάτι- είναι η ενότητα της ΕΕ και η γνώση ότι όλα, και τα 26 κράτη μέλη της ΕΕ, στεκόμαστε στο πλευρό σας.

Αυτό ήταν κάτι που είχε αποτέλεσμα τον τελευταίο μήνα, απέστειλε πολύ ξεκάθαρα μηνύματα. Οι γείτονές μας ενδιαφέρονται για καλές διμερείς σχέσεις. Αν αυτό είναι το ζήτημα και εμείς ενδιαφερόμαστε για καλές διμερείς σχέσεις.

Θέλω λοιπόν οι γείτονές μας να γνωρίζουν ότι εάν μιλούν σε ένα κράτος μέλος μας, όπως για παράδειγμα στην Κύπρο, σε οποιονδήποτε τόνο, τότε μιλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Και κατέληξε: «Είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας. Το ξεκαθάρισα αυτό στην τηλεφωνική συνομιλία που είχα με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Οπότε να είστε βέβαιοι ότι έχετε την υποστήριξη ολόκληρης της».

Ειδήσεις σήμερα:

Γεραπετρίτης: Όχι σε καθολικά μέτρα

Τροχαίο στην Αλεξάνδρας: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο (εικόνες)

Πανελλήνιες 2021 - Βαθμολογίες: πως και πότε θα τις μάθετε