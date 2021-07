Life

Στο “Πρωινό” ο ηθοποιός που παίρνει σύνταξη από το Υπουργείο Παιδείας! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την παράλληλη παρουσία του σε δημοφιλείς σειρές και στις αίθουσες διδασκαλίας. Πόσα χρόνια είπε ότι δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι του.

Στο «Πρωινό» μίλησε ο ηθοποιός Δημήτρης Πετρόπουλος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και σε τηλεοπτικές σειρές.

Όπως είπε ετοιμάζεται για να παίξει στις «Βάκχες», αποκαλύπτοντας ότι με αυτό το έργο έγινε η «παρθενική του εμφάνιση», το πρώτο καλοκαίρι αφότου αποφοίτησε από την δραματική σχολή.

Σε ότι αφορά την περίοδο της καραντίνας και κατά πόσον την «πέρασε» και παρακολουθώντας τηλεόραση, ο Δημήτρης Πετρόπουλος άφησε άφωνη την δημοσιογράφο, όταν της είπε «δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου, από τις 30 Αυγούστου 2006. Κλείνω 15 χρόνια σε ενάμιση μήνα».

Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς ο Δημήτρης Πετρόπουλος είπε ότι ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη από το Δημόσιο, λέγοντας «φέτος τελειώνει η σχέση μου με το Δημόσιο, παίρνω την σύνταξη μου».

Όπως υπενθύμισε, εδώ και πολλά χρόνια είναι υπάλληλος και στο Υπουργείο Παιδείας, αναφέροντας «στις αίθουσες ήμουν και πιο πριν, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια είμαι full time, δεν είμαι στην αίθουσα, είμαι στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας».

Παρακολουθείστε το αποσπασμα από «Το Πρωινό» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο:

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: πυροβολισμοί έξω από μπαρ (βίντεο – ντοκουμέντο)

Η Μαντώ στο “Πρωινό” για την “σχέση” με πολιτικό, τους θαυμαστές και τα παιδιά της

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: Πέθανε ο πατέρας του