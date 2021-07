Life

Τζο και Τζιλ Μπάιντεν : “Σύννεφα” στο γάμο τους

H νέα τους ζωή, "τους εμποδίζει" να απολαύσουν την κοινή καθημερινότητά τους.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η σύζυγός του Τζιλ αποκάλυψαν ότι ο γάμος τους έχει γίνει «πιο δύσκολος» από τότε που μετακόμισαν στον Λευκό Οίκο. H νέα τους ζωή, «τους εμποδίζει» να απολαύσουν τον αυθορμητισμό της σχέσης τους.

Δυστυχώς, οι υψηλοί ρόλοι που έχουν αναλάβει, τους αναγκάζουν να παραμελήσουν ορισμένες πτυχές της προσωπικής τους ζωής, συμπεριλαμβανομένου και του 44χρονου γάμου τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ζευγάρι εξακολουθεί να είναι δεμένο σαν μια γροθιά. «Η αγάπη της ζωής μου και η ζωή της αγάπης μου» έγραψε στο Twitter ο 78χρονος Αμερικανός Πρόεδρος, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μαζί με μία φωτογραφία που τον δείχνει να την αγκαλιάζει σφιχτά λίγο πριν την τελετή ορκωμοσίας του στις 20 Ιανουαρίου.

«Δεν μπορούμε να φύγουμε όπως κάναμε παλιά», δήλωσε ο Πρόεδρος Μπάιντεν στη Vogue σε πρόσφατη συνέντευξη. «Όταν ζούσαμε στο Ντελαγουέρ μία φορά το μήνα, βγαίναμε μόνοι μας. Ομως δεν παραπονιέμαι», πρόσθεσε. «Είναι μέρος της "συμφωνίας"».

Καθηγήτρια Αγγλικών η Τζιλ Μπάιντεν, ανακοίνωσε, ότι θα συνεχίζει να διδάσκει ως καθηγήτρια. Έτσι έγινε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, η οποία εργάζεται.

«Θέλω να πάω και να κάνω παρέα μαζί της, και εκείνη μπορεί να γράφει μια σημαντική ομιλία! Ή να βαθμολογεί», είπε ο Πρόεδρος. «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο -και το εννοώ ειλικρινά- για να μπορέσουμε να κλέψουμε χρόνο ο ένας για τον άλλο».

Η Τζιλ συμφώνησε προσθέτοντας: «Και οι δύο είμαστε πολύ απασχολημένοι. Και πρέπει, νομίζω, να προσπαθήσουμε περισσότερο για να βρούμε χρόνο ο ένας για τον άλλο».

Και για τους δύο σημασία έχει η ποιότητα σε μία σχέση παρά η ποσότητα. Όταν είναι και οι δύο στο Λευκό Οίκο, το ζευγάρι πάντα χαλαρώνει με ένα ρομαντικό δείπνο.

«Μερικές φορές τρώμε στο μπαλκόνι. Χθες το βράδυ φάγαμε στο Οβάλ Γραφείο. Είναι η μόνη ώρα της ημέρας που θέλουμε να την περάσουμε ξεχωριστά, ανάβοντας κεριά, και απομακρύνοντας τα τηλέφωνά», αποκάλυψε η Τζίλ.

Στη συνέντευξή της αναφέρθηκε στις φάρσες που κάνει και ειδικά σε μία πρωταπριλιάτικη φάρσα που έκανε σε συνεργάτες της, και δημοσιογράφους σε ταξίδι της.

Επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από ταξίδι της στην Καλιφόρνια, όπου επισκέφθηκε ένα αγροτικό συνεταιρισμό και ένα εμβολιαστικό κέντρο.

Ντύθηκε με τη στολή των αεροσυνοδών του αεροσκάφους που χρησιμοποιούν οι σύζυγοι των προέδρων των ΗΠΑ και πέντε λεπτά αργότερα αποκάλυψε την πραγματική της ταυτότητα.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που ξετυλίγει την αγάπη της για τα αστεία και τις φάρσες.

